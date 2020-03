Vliegt verpleegster Vanessa aan de deur? En zijn Benny en Lizzy opnieuw samen? Dit wordt de week van ‘Familie’ MC

08 maart 2020

Voorlopig nog geen corona-verhaal in de VTM-soap 'Familie', wel een paar spannende gebeurtenissen die zich deze week verder ontwikkelen. Vooral voor verpleegster Vanessa (Karen Damen) worden het moeilijke dagen. Vorige week konden we melden dat ze stilaan doorhad dat haar collega Tony (Jeroen Van Dyck) niet zo zuiver op de graat is. Maar Tony slaat genadeloos hard terug. Zo straf dat Vanessa zelfs op staande voet ontslagen wordt. Kan ze het tij nog keren?

‘Tja, ik ben Vanessa beu en ze loopt in de weg’, duidt Jeroen Van Dyck over de actie van zijn typetje Tony. ‘Hij gaat voor nog meer spanning zorgen, want hij duikt op als buurman van Nico, Quinten, Hanne en Stefanie. Hij gaat daar lawaai maken…’.

En ook voor Benny (Roel Vanderstukken) kondigt zich een hoop miserie aan. U kan nu al de beelden ontdekken van zijn flirt met ex-lief Lizzy (Hilde Debaerdemaeker). Dat gaat gegarandeerd gevolgen hebben voor zijn relatie met Robyn.

Deze week maken we ook kennis met nieuwkomer Alex. ‘Je zal ze zeker kennen’, weet Jeroen en hij heeft gelijk. Alex is Dorien Reynaert, bekend van haar rol in ‘De Buurtpolitie’. ‘Haar intrede gaat niet onopgemerkt voorbij en ze gaat stof doen opwaaien’, klinkt het.