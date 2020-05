Vlammen in ‘Chateau Meiland’ en een baanbrekende BBC-reeks: tv-tips die corona even doen vergeten Jelle Brans

05 mei 2020

13u00 0 TV Onze chef showbizz JELLE BRANS kijkt dezer dagen nog meer televisie dan gewoonlijk en raadt u aan dat ook te doen. Vanavond smult hij van de heerlijk campy Nederlander Martien Meiland, die ei zo na zijn ‘sjatoow’ in de as legt als zijn kachel het laat afweten. Tegelijkertijd neemt hij de eerste vier afleveringen van de Tsjechische misdaadreeks ‘The Lens’ op, voor een portie bingewatchen tot de vroege ochtenduurtjes.

'The Lens': m isdaad op z'n Tsjechisch

Ziehier een Tsjechische misdaadreeks - die kans krijgt u nu ook weer niet élke week. Het verhaal: Roman Kadlec (foto), de 25-jarige zoon van een gerespecteerde politieagent, gaat met tegenzin aan de slag als verkeersfotograaf bij het korps van z'n onder mysterieuze omstandigheden overleden vader. Kan zijn beeldopname de speurders helpen om de dader te identificeren? Intrigerende en visueel knap gemaakte serie die eerder al op VTM GO te bekijken viel als aanrader van 'Walter Presents' - topreeksen die geselecteerd werden door de Italiaanse curator Walter Luzzolino, die de wereld afzoekt naar de beste titels. Nu te bingewatchen op CAZ 2, dat meteen de eerste vier afleveringen na elkaar uitzendt.

CAZ 2, 20.40 uur en op VTM GO.

'Chateau Meiland': b raaaand in het 'sjatoow'



Eerder in deze kolommen maakten we al gretig reclame voor de belevenissen van Nederlander Martien Meiland en zijn kleurrijke gezin, en bij deze doen we dat gewoon opnieuw. Want vanavond kunnen we misschien wel de spannendste aflevering uit de korte geschiedenis van deze heerlijke docusoap verwachten. Er vat namelijk een kachel vlam en die kan zomaar het hele 'sjatoow' in de as leggen. Grote paniek dus, bij de familie Meiland. En dan weet je gewoon: dit wordt smullen. Martien probeert de brandende blokken hout uit de haard te scheppen, maar het is te heet - er is geen houden meer aan. Er klinkt luid gerommel uit het rookkanaal. "Braaaand!" De vlammen slaan uit de schoorsteen, hoog op het dak. De familie holt in paniek kriskras door elkaar. Wat is het nummer van de brandweer? En waar is de kleine Claire?

VIJF, 20.35 uur

'The A Word': w anneer je kind autisme heeft

Dertigers Paul en Alison Hughes willen samen met kinderen Rebecca en Joe een nieuw leven opbouwen aan het Britse Lake District. Hun gezin lijkt doodnormaal, al zorgt de 5-jarige Joe wel voor enige zorgen. Hij communiceert amper, leeft op routine en luistert de hele dag naar muziek. Zijn ouders tillen er niet al te zwaar aan. Tot Joe naar school moet en daar als een asociale, egocentrische en achterlijke zonderling wordt beschouwd. Na grondig onderzoekt blijkt hij aan autisme te lijden, een diagnose die het leven van de familie helemaal in de war stuurt. Hoe ze zich aan de nieuwe situatie aanpassen en met hun autistische zoon leren omgaan, ziet u in deze even warme als baanbrekende BBC-dramareeks. De eerste twee seizoenen scoorden hoge kijk- en waarderingscijfers en maakten in Groot-Brittannië het nog steeds rond autisme heersende taboe bespreekbaar. Vanavond begint het derde seizoen, waarin Joe het moeilijk heeft met de veranderde thuissituatie als gevolg van de scheiding van zijn ouders.

BBC 1, 20 uur

'Groeten uit': Willy Sommers keert terug naar 1964



De polonaise is tijdelijk nog steeds bij wet verboden, wat betekent dat ook de vlijtigste der Vlaamse zangers heden technisch werkloos is. En we kennen Willy Sommers (67) een beetje: die vent zit z'n kas thuis op te fretten. Hou vol, Willy! Vanavond weet hij in ieder geval wat te doen, want het is tijd voor 'zijn' 'Groeten uit'. Samen met vrouwlief Cindy, zoon Luka en dochter Luna keert Willy terug naar 1964. In dat jaar veroveren The Beatles en The Stones de wereld met hun hits én hun kapsels, mogen vrouwen voor het eerst bussen en trams besturen, is een rijbewijs nog gewoon af te halen in het gemeentehuis zodra je 21 bent en is Willy Sommers 12 jaar. In een vintage Mercedes 190 - het lievelingsmerk van zijn vader - met schuifdak en staartvinnen rijdt het gezin terug in de tijd. Aangekomen in het 'huis vol kruiskes' ontdekken ze het interieur, de huishoudelijke toestellen uit 1964 en steelt vooral Luka de show als 'mini-Willy' in zijn 60s-outfit. Cindy ontpopt zich ondertussen tot een huisvrouwtje. Samen met Luna bereidt ze 's avonds voor de eerste keer in haar leven zelfgemaakte kroketten. Ook Willy's jeugdvrienden, Mark en Hugo, schuiven mee aan tafel.

VTM, 20.35 uur en op VTM GO.