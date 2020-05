Vlamingen en BV’s nemen het tegen elkaar op in nieuw programma ‘Bake Off @ Home’ MVO

22 mei 2020

06u32 2 TV Tijdens de lockdown (her)ontdekte Vlaanderen het thuisbakken. Vlaanderen werd plots één grote Bake Off: we gingen massaal cake, brood en taarten bakken. Winkelrekken getuigden van bloemschaarste, en de bakhype werd nog groter. Wim Opbrouck en de rest van het ‘Bake Off’-team konden geen beter moment uitkiezen om het programma terug te brengen.

In deze ‘Bake Off @ Home’-editie nemen BV’s het tegen elkaar op, deze keer vanuit hun eigen keuken. Onder de deelnemers: Bart Kaëll, Marleen Merckx, Annelien Coorevits en Xavier Taveirne. Hobbykok Bart Kaëll weet echter niet of hij er veel van zal bakken: “De laatste keer dat ik een taart probeerde te bakken was de bodem nog helemaal nat”, bekent hij in het Nieuwsblad. “Suiker, boter, confituur … Dat wordt ook een aanslag op mijn lijf. Gelukkig heb ik met Luc het perfecte proefkonijn.”

“Het wordt een gloednieuw programma waar de opmerkelijkste kandidaten uit de voorbije seizoenen van Bake Off Vlaanderen bekend én onbekend bakkend Vlaanderen aanmoedigen om aan de slag te gaan in hun eigen keuken”, klinkt het bij VIER. Want ja, ook gewone Vlamingen kunnen deelnemen aan het programma. Daarvoor kies je één van de recepten op de site van VIER uit, en dat bak je dan in je eigen keuken, waar je er een filmpje van maakt. Dat filmpje kan je hier online inleveren. Deelnemers maken kans op een gloednieuw keukenapparaat.

Wim Opbrouck is alvast enthousiast: “Het maakt niet uit of je een ervaren bakker bent of een nieuwbakken beginneling. Hier gaat het puur om de goesting en het plezier om aan de slag te gaan met pattisserie. Want niets is zo gezellig als een snorrende oven waaruit de geur van vers gebak komt aangewaaid.”

De nieuwe afleveringen van ‘Bake Off @ Home’ zullen vanaf 3 juni te zien zijn.