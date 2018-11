Vlaming neemt afscheid van DVB-T antenne: “Moeten we nu echt betalen om Martine Tanghe bezig te zien?” VRT stopt met gratis uitzenden vanaf 1 december Nina Dillen

29 november 2018

21u13

Bron: eigen berichtgeving 0 TV Vrijdag is de laatste dag waarop je Dagelijkse Kost of Thuis gratis via de antenne kan bekijken, want VRT stopt vanaf 1 december met uitzenden via DVB-T. Volgens de openbare omroep gebruikten slechts 45.000 Vlamingen dit systeem, andere enquêtes tellen 100.000 à 200.000 gebruikers. Deze tien Vlamingen brengen hun antenne alvast teleurgesteld naar het containerpark. “De televisie gooien we ook buiten. Er komt een boekenkast in de plaats.”

WAT VOORAFGING: Wat is DVB-T en waarom verdwijnt het?

Via DVB-T of de digitale ether kon je voorheen gratis naar Canvas, Eén en Ketnet kijken, door een kleine antenne aan te sluiten op je televisie of laptop. Vanaf zaterdag 1 december schaft de openbare omroep die dienst af uit besparingsoverwegingen. Volgens de VRT zal amper 1% van de Vlamingen (45.000 gebruikers) hierdoor getroffen worden, al spreekt het Imec-Digimeter rapport uit 2017 over 200.000 gebruikers of 3,2% en telt netwerkoperator Norkring 80.000 à 100.000 gebruikers. De openbare omroep argumenteert dat je via onlinevideoplatform VRT NU programma’s nog steeds gratis kan bekijken, maar daar liet protestgroep Antennekijker.be zich al kritisch over uit. Ze hekelen dat het goedkoopste basisinternet niet sterk genoeg is om gebruik te maken van het platform, waardoor het in de praktijk niet gratis is. Om VRT NU te streamen naar een televisiescherm heb je bovendien extra tools nodig zoals een Chromecast, die vaak hapert bij het platform van VRT. Antennekijker.be startte een petitie op om DVB-T te behouden, waarop ze bijna 3.000 handtekeningen verzamelden.

Ward Matterne (51), fiscalist: “Geen kwalitatieve Canvas-films op VRT NU”

“Ik vind het heel jammer dat ik vanaf morgen geen kwalitatieve films op Canvas meer kan kijken. VRT stelt als gratis alternatief voor antennekijkers hun platform VRT NU voor, waarop je veel programma’s kan herbekijken. Helaas zitten de betere Canvas-films niet in dat aanbod. Je kan enkele ervan wel live bekijken, maar vaak worden die heel laat ‘s nachts uitgezonden. Met mijn antenne kon ik die via een harde schijf nog opnemen en later bekijken, maar dat kan nu niet meer. Het zal dan opnieuw DVD’s huren worden, of Netflix kijken. Al is het aanbod aan degelijke films daar nogal pover.”

