Vlaming keek in totaal 8,5 miljoen uren naar ‘Game of Thrones’: de kijkcijfers op een rij MVO

23 mei 2019

06u49

Bron: Telenet 0 TV Vorig weekend keken Vlamingen naar de laatste aflevering van ‘Game of Thrones’, een van de meest populaire series ooit. Eén troon, 7 koninkrijken, 8 seizoenen, 73 afleveringen, 4.184 minuten: een paar simpele cijfers die de reeks samenvatten. Maar dat is slechts het topje van de ijsberg, natuurlijk. Telenet, de enige streamingzender die het achtste seizoen uitzond in België, dook naar aanleiding van de ontknoping van het epos in de statistieken: hoe populair was de serie nu precies, en hoe zag het kijkgedrag van de ‘Game of Thrones’-fans eruit?

In de aanloop naar het laatste seizoen hebben maar liefst 55.000 Telenet klanten de vorige seizoenen bekeken om zich voor te bereiden op de ontknoping. Seizoen acht werd een ongekend succes: de eerste aflevering werd op maandag 15 april (de première) al meteen meer dan 50.000 keer opgevraagd. Dat is 150% meer dan aflevering één van seizoen zeven.

Seizoen acht was niet alleen in Vlaanderen een groot succes: volgens HBO bereikt ‘Game Of Thrones’ per aflevering wereldwijd zo’n 44.2 miljoen kijkers. Dat is meer dan 10 miljoen meer dan seizoen zeven. In Vlaanderen bereikte seizoen acht in de eerste zes weken ook twee keer zoveel kijkers als seizoen zeven.

De meeste klanten keken op maandagavond rond 19u30 naar de nieuwe aflevering, maar er is ook een substantiële groep die hard fans: zo’n 3.500 mensen bleven zondagnacht op om live met de V.S. te kunnen kijken om 3u ‘s nachts. Dat is meer dan twee keer zoveel als voor de eerste aflevering van seizoen zeven.

8,5 miljoen uren

In totaal heeft Vlaanderen 8,5 miljoen uren gekeken naar ‘Game of Thrones’ op Telenet. Dat komt neer op 969 jaar. Niet iedereen was meteen overtuigde fan: 19% haakt af na één aflevering, maar zij die twee afleveringen kijken, blijken ‘hooked’: 7 op de 10 van hen kijkt het hele seizoen uit. Als men na twee episodes nog steeds geboeid was, keek 7 op 10 het seizoen volledig uit. Er is in Vlaanderen volgens de opvraagcijfers één superfan: een kijker uit Tienen keek in totaal 240 uur naar ‘Game of Thrones’ - genoeg tijd om de volledige serie zo’n vier keer volledig te bekijken.

De race om spoilers te vermijden

Opsparen om te bingen of meteen kijken zodat men zeker spoilervrij kon blijven? De kijkstrategie is verdeeld. Zo’n 50% van de Vlamingen kijkt meteen in de week dat de aflevering uitkomt, maar de andere helft spaart afleveringen liever op om uitgesteld te kunnen kijken en haakt dus later in. De bingers lijken tot net na de helft van het seizoen te wachten om dan in een versneld tempo naar de finale toe te werken. 5% keek seizoen 7 zelfs in één dag uit, en 30% van de fans keek wel eens 5 of meer afleveringen na elkaar op één dag.

Vergeleken met andere populaire series zoals ‘Vikings’ of ‘Westworld’, laten de cijfers zien dat ‘Game of Thrones’ minder vaak opgespaard wordt om later te kijken. Dit verschil is vooral duidelijk bij de cijfers van seizoen acht, wellicht omdat de kijker vreest de spoilers niet te kunnen ontwijken. De afleveringen van seizoen acht werden zo’n 15% vaker ‘in sync’ (meteen in de week dat de aflevering uitkomt) gekeken dan die van seizoen zeven, of de afleveringen van andere goed scorende series die Telenet aanbiedt.

De ochtendkrant inruilen voor draken en ijszombies?

Zo’n 20% van het publiek bekeek de nieuwe aflevering ‘s ochtends, meteen na het opstaan. Zo was ‘Game Of Thrones’ bijna meer een ‘event’ dan een serie: iets dat de kijker zo snel mogelijk wilde zien zodat men meteen met vrienden of collega’s kon bespreken wat er de vorige episode gebeurd was. William Boeva, winnaar van de Humo Comedy Cup en superfan, denkt er ook zo over: “Ik ben niet opgebleven om ‘s nachts live te kijken, maar ik sprong wel op maandagochtend net wat vroeger uit mijn bed, om dan met de gordijnen dicht te kunnen kijken. Ik wou ten alle koste spoilers vermijden en ging ook niet online tot ik de aflevering had gezien.”

De West-Vlaming is geen fan

Een serie als ‘Game Of Thrones’ kan enkel zo’n succes worden als de verhaallijnen bij een breed publiek blijken aan te slaan, en de cijfers reflecteren de diversiteit van de kijkers. Maar de gemiddelde ‘Game of Thrones’-fan woont in ieder geval niet in West-Vlaanderen: in die provincie wordt de serie het minst bekeken. In Niel, Hoboken en Vilvoorde zijn de ‘Game Of Thrones’ liefhebbers het sterkst vertegenwoordigd.