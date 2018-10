Vlaming is zot van tv: welke programma's scoren het best in welke gemeente? We kijken liefst tv in ons eigen dialect Fien Tondeleir HA

05 oktober 2018

06u50 0 TV 'Zeg me waar u woont en ik zeg u welke tv-programma's u bekijkt.' Het klinkt alsof u tegenover een waarzegger zit - in dit geval Telenet. Zij onderzochten drie jaar lang het kijkgedrag van de Vlaming.

Gemiddeld zappen we elke dag bijna 4 uur en 24 minuten van programma naar programma. In Antwerpen - de meest kijklustige provincie - is dat nog 7 minuten langer. Telenet heeft zelfs berekend waar precies die entertainmentjunkies wonen. Bent u van Olen, Vorselaar of Olmen? Dan spant u de kroon, met dagelijks 5 uur en 27 minuten televisie.



De Vlaming zit vooral voor z'n tv tussen 18 en 24 uur (57% van de kijkuren), maar ook na middernacht blijven velen in hun zetel hangen (13% van de uren). In Hulshout en in het Limburgse Houthalen wonen de grootste nachtraven.

Roots

Bovendien blijkt dat de Vlaming vaak teruggrijpt naar programma's en films die voor hem herkenbaar zijn - lees: uit de eigen streek, gespeeld door acteurs en actrices die er hun roots hebben.



'Rundskop', 'Chaussée d'Amour' en 'Marina' halen de hoogste kijkcijfers in Limburg. Erik Van Looy breekt dan weer het meeste potten in Antwerpen met 'De Zaak Alzheimer' (topper in Brasschaat), 'De Premier' (immens populair in Antwerpen Stad) en 'The Loft' (doet het goed in Zwijndrecht en Schilde). Wanneer binnenkort weer 'De Slimste Mens ter Wereld' speelt, wordt ook dat het meest bekeken programma in Antwerpen.

'Eigen Kweek' is veruit het populairst in Vleteren, Oudenburg en Ichtegem. Adil El Arbi en Bilall Fallah scoren in de Brusselse rand met 'Black'.

Betrokken

"De Vlaming is stevig verknocht aan zijn heimat", concludeert professor Joke Bauwens, media-sociologe aan de VUB. "Hoe dichter bij huis - qua taal, tongval of locatie -, hoe meer de Vlaming zich betrokken voelt. Misschien is het, net als de toenemende populariteit van dialect, een reactie op de geglobaliseerde wereld. Het lokale voelt voor velen veilig."

Wie kijkt wat en waar? Een overzicht:

De West-Vlaming houdt van 'Met Vier in Bed', vooral in Koolskamp, Sint-Eloois-Vijve en Staden.

De Slimste Mens' piekt in Antwerpen. De grootste 'Blokken'-fans wonen in Kortenaken, geboorteplaats van Ben Crabbé.

Limburg is meest romantische provincie met topscores voor 'Fifty Shades of Grey', 'Wat Mannen Willen' en 'Sisi'. 'Sturm der Liebe' scoort het best in Limburg, al wonen er ook verrassend veel fans in Liedekerke.

'Het Eiland' en 'In De Gloria' scoren het best in Hulshout, Zandhoven en Herentals.

'Familie' en 'Thuis' halen overal in Vlaanderen hoge kijkcijfers. Dé grootste 'Familie'-fans wonen in Wannegem-Lede, Mesen, Sint-Martens-Latem, Leffinge en Zwalm. De grootste 'Thuis'-fans vind je in Horebeke, Vlezenbeek, Vaalbeek, Kortenaken en Deurle.