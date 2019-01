Vlaming Gilles Coulier regisseert internationale tv-reeks 'War of the Worlds’ TDS

29 januari 2019

21u09

Bron: BELGA 0 TV De Vlaamse regisseur Gilles Coulier, regisseur van de televisiereeksen ‘De dag’, ‘Bevergem’ en de speelfilm ‘Cargo’, zit in de regisseursstoel voor de eerste vier afleveringen van de achtdelige Brits-Franse dramareeks ‘War of the Worlds’. Naast Coulier is ook David Williamson (De dag) aan het project verbonden. Dat meldt het Vlaams Audiovisueel Fonds dinsdagavond.

‘War of the Worlds’ is gebaseerd op de science-fictionklassieker van H.G. Wells. Deze versie heeft een hedendaagse Europese setting en geeft een beeld van wat er van de mensheid op onze planeet zou overblijven na een buitenaardse aanval. Howard Overman tekende voor de adaptatie.

De hoofdrollen zijn voor o.a. Oscarwinnaar Gabriel Byrne (The Usual Suspects, Louder Than Bombs), Elizabeth McGovern (Downton Abbey, The Wife), Léa Drucker (Custody, Les Grands Esprits), Guillaume Gouix (Les Revenants) en Adel Bencherif (Frères Enemis, Un Prophète).

De achtdelige Brits-Franse coproductie wordt onder meer in Londen, Bristol, Parijs, de streek rond Bouillon en de Alpen gedraaid. De première staat voor eind 2019 gepland. Na de eerste vier afleveringen neemt Richard Clark (Versailles, Innocent) de fakkel over van Coulier.

“Het is een hele eer om de krijtlijnen te mogen uitstippelen voor dit grote internationale project en te mogen samenwerken met deze fantastische cast”, zegt de Vlaamse regisseur. “Maar ik ben ook bijzonder blij dat we met ons productiehuis De Wereldvrede, na amper vijf jaar te bestaan, deze kans krijgen.”

Fox Europe/Africa zorgt voor de televisiedistributie in meer dan 50 landen. De reeks kwam tot stand met de steun van de Belgische Tax Shelter