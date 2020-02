Vlaanderen smult van Christophe en Nick in ‘Blind Getrouwd’ Mark Coenegracht

16 februari 2020

21u30 6 TV Twee heerlijke flapuits, doodgewone gasten aan het werk als steward en ambtenaar en de allereerste homo’s die zich voor heel Vlaanderen in ‘Blind Getrouwd’ willen koppelen. Met zekerheid nu al de ‘vedetten’ van het nieuwe ‘Blind Getrouwd’-seizoen. De twee hebben na één uur televisie al meer goeds gedaan voor de holebigemeenschap dan duizend campagnes samen. En dan moet hun échte avontuur nog beginnen.

De makers van de VTM-succesformule ‘Blind Getrouwd’ hebben een paar seizoenen tevergeefs gezocht naar homo’s of lesbiennes die in het huwelijk wilden treden. Dat leek maar niet te lukken. Tot Christophe, 38 jaar en al vier jaar vrijgezel, en Nick, ook 38 jaar en steward bij Brussels Airlines, uit de computers rolden als ideale match. Enerzijds de bruisende Christophe, ambtenaar in Gent, voorvechter van het homohuwelijk, die het graag leuk houdt maar dit VTM-programma heel ernstig neemt, want “het huwelijk is heilig.” Anderzijds dramaqueen Nick, uit Antwerpen, die ons meteen verwittigde dat “verliefdheid moet groeien.” De vriendschap was er gelukkig instant bij de allereerste kennismaking.

Kortom: Nick en Christophe zijn verfrissend voor deze ‘Blind Getrouwd’. Om niet te vervallen in het klassieke mannetje-vrouwtje-patroon moesten ze niet kiezen wie van hen voor de zware tafel van de raadzaal in Gent moest wachten op die onbekende partner die steevast zijn nagels afbijt voor de deur van de zaal. Ze wilden elkaar al even voelen en zien voor dat ‘ja’-woord.

Dat besnuffelen ging spontaan en vlot. Er werd vol op de mond gekust, meteen een knuffel uitgedeeld en naar elkaars achterste gekeken. “Kei-leuk. Kei-spontaan. Check. Meer moet dat niet zijn”, vond Christophe. Yep, want de twee heren zaten inderdaad strak in het pak, geen haartje fout gekamd. En ambiance te koop. De keuze om het anders te doen was een uitstekende ingreep van zowel Nick en Christophe, als van de makers van het programma.

Opvallend ook hoe snel we ‘ter zake’ kwamen in deze eerste aflevering. Geen parade meer van honderden gegadigden, geen technische uitleg meer over en van ‘de experten’ – drie van de vijf zijn overigens fonkelnieuw én een goeie nieuwe injectie. Na 51 minuten stonden Laura en Sonny al klaar om elkaar het ‘ja-woord’ te geven.

Grote kans ook dat u het niet droog heeft gehouden bij de haast zeventig minuten durende eerste aflevering (plus reclamebreaks) van het nieuwe seizoen van ‘Blind Getrouwd’. Omdat de emoties – omwille van verbazing, verrassing, ontroering, sentiment, echt verdriet-, snel kwamen bovendrijven bij de trouwers, hun familie en hun vrienden. En omdat emoties nu eenmaal emoties opwekken. Het blijft zalige televisie om alle reacties te zien als de kandidaat trouwers met hun verrassende nieuws uitpakken. Het maakt ‘Blind Getrouwd’ tot top-tv op zondagavond.

Wie voor of tijdens de eerste aflevering van ‘Blind Getrouwd’ nog met een zondagdipje worstelde, moest dat willens-nillens laten schieten bij het zien van de avonturen van Christophe en Nick, het eerste homokoppel dat straks officiëel op televisie trouwt. “Het zijn twee handen op één buik. Gepassioneerd, ethisch, noem maar op. Dat zal heel veel dynamiek geven”, maakte specialist en seksuoloog Wim Slabbinck duidelijk. Het was alsof die twee elkaar al jaren kenden. Je zou er een resem homo-clichés op kunnen loslaten, maar de twee waren vooral helemaal zichzelf. Bol van de stress, kinderlijk zenuwachtig, good looking en leuk vooral.

Niet op TV: Christophe bereidt zich voor op zijn trouwdag

“De goesting om te trouwen is heel groot”, vertrouwde Christophe ons toe. “Ik ben er wel klaar voor. Ik voel dat ik iemand gelukkig kan maken. Als het van twee kanten komt natuurlijk”, maakte Nick duidelijk. Hoe schoon en open kunnen mensen zijn, bij aanvang van zo’n avontuur? Dat hij even later een lijstje met voorwaarden opsomde van wat allemaal niet mocht op de huwelijksdag –”geen foto’s tonen, geen rare verhalen, Inge mag niet zingen, Charlotte mag niet twerken en Sam mag niet drinken”-, maakte het plaatje helemaal volledig. Yes, you can!

Slaagkansen: 75 procent

Niet op TV: Nick zoekt het perfecte kostuum

Laura & Sonny: ‘Nog nooit zoveel afgezucht op één dag’

Geen grotere tegenstelling voorstelbaar met Nick en Christophe dan Sonny en Laura, dat andere koppel waarmee we kennis maakten. Wat stijf, wat onwennig, afgeborsteld bij het enige koppel dat effectief al trouwde. Grootste gemeenschappelijk punt op het eerste gezicht: tattoos. Voorde trouwgelegenheid goed weggestopt onder huwelijkskleren, al zag Sonny toch dat zijn kersverse vrouw een boodschap op haar rechterheup had.

Weinig toeters en bellen bij dit koppel. Vooral Laura, een interieurarchitect uit Turnhout, heeft al emotionele klappen gehad. Verloor haar mama toen ze twee was. Haar papa is nu haar grote toeverlaat. De plusmama keek toe en beperkte zich tot wat opmerkingen als ‘wat als ge hem niet knap vindt?’ en ‘Zo raar, meteen samen in één bed. Meteen slapen dus. Geen seks?’.

Niet op TV: Sonny krijgt brief van zijn toekomstige vrouw

Sonny, volgens de specialisten de schijnbaar ideale schoonzoon en de man die er als macho uitziet maar het niet is, deed heel erg zijn best om te pleasen. ‘Ik moet niet direct in de schijnwerpers staan. Ik ben eerder een muurbloempje en zal later wel open bloeien’, klonk het. De brief die hij naar Laura stuurde, bleek een mooie verrassing. Terecht.

Voor het ‘ja-woord’ viel werd er bijzonder veel gezucht, maar de eerste woorden van Sonny –‘Je ziet er prachtig uit’-, klonken oprecht en gemeend. Dat de twee pas gehuwden elkaar bij het verlaten van het stadhuis geen hand gaven maar onwennig naast elkaar buiten wandelden, viel dan weer tegen. En, misschien een detail, hoe het Kempens en het Antwerps als voertaal straks gaan matchen, is een open vraag.

Slaagkansen: 50 procent

Zijn nog niet gekoppeld:

Tatiana Rogier, 29 jaar, Asper (Oost-Vlaanderen), non-food verantwoordelijke in een supermarkt

Winnie Bogaerts, 28 jaar, Lier (Antwerpen), site manager bij een pharmabedsrijf

Lothar Callaerts, 26 jaar, Puurs-Sint-Amands (Antwerpen), vertegenwoordiger bij een kledingmerk

Johan Hulselmans, 30 jaar, Arendonk (Antwerpen), IT consultant/bedrijfsleider