Vlaanderen is verslaafd aan series: 50% bingewatcht vijf afleveringen per keer (en andere cijfers)

05 april 2018

06u00

Bron: Telenet 0 TV Telenet heeft cijfers van bingewatchend Vlaanderen vrijgegeven. Van hun abonnees kijkt 50 procent vijf afleveringen of meer van een Vlaamse serie na elkaar. Ook buitenlandse series doen het goed.

'Marathonkijken' is het Nederlandse woord voor 'bingewatchen' en het betekent zoveel als uren aan een stuk kijken naar opeenvolgende afleveringen van een serie. Vlaanderen kan er wat van, want Telenet communiceert dat 50 procent van hun abonnees vijf afleveringen of meer van Vlaamse series na elkaar kijkt. Zeventig procent kijkt vier afleveringen of meer en bijna 90% van de kijkers kijkt minstens drie afleveringen na elkaar. Nog een feitje: eenmaal twee afleveringen gezien, is de kijker 'verslaafd' en kijkt liefst 72% de volledige reeks uit. Meer dan 50% kijkt de Vlaamse series binnen een week uit.

De top 6

Welke series zijn dan zo populair? Volgens de cijfers van Telenet scoren Vlaamse series beter dan buitenlandse. De prestigieuze tv-reeks 'Chaussée d’Amour' werd het best bekeken, in dat spoor volgen 'F.C. De Kampioenen' en de Amerikaanse zombiereeks 'The Walking Dead'. Op plaats vier staat de Vlaamse gevangenisreeks 'Gent West', gevolgd door 's werelds duurste en populairste fantasyreeks 'Game of Thrones'. Het glamoureuze moordmysterie 'Revenge' sluit de top zes.

Het kijkgedrag van de Play en Play More kijker, die zowel over een uitgebreid Vlaams als internationaal serie-aanbod beschikt, toont aan dat de Vlaamse seriekijker opvallend vaak en steeds sneller voor toppers uit eigen land kiest. De laatste drie jaar verdubbelde het aandeel van Vlaamse series van 22% naar 41%. (DBJ)