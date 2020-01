Vlaamse zenders broeden op lange lijst nieuwe fictiereeksen met bekende gezichten MVO

14 januari 2020

19u08

Bron: VAF 6 TV Ondanks de dreiging van verminderde subsidies is de wereld van de Vlaamse fictie zich nog altijd volop aan het ontwikkelen. Uit de toegekende steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) kunnen we opmaken dat zowat alle Vlaamse zenders op dit moment bezig zijn met hun eigen fictie-reeksen.

VTM

Vooral VTM lijkt uit te pakken met heel wat nieuws. We vinden bovendien ook heel wat grote namen terug op de lijst. Zo werkt Jonas Van Geel bijvoorbeeld aan een reeks genaamd ‘Moresnet’, als scenarist en producent. Waar die precies over zal gaan weten we nog niet, maar Moresnet is een ministaatje in Luik. Dat zou dus best het decor voor het verhaal kunnen vormen.

Niemand minder dan Veerle Baetens kroop in haar pen voor een reeks met werktitel ‘Dani’, van productiehuis Mockingbird Productions. Baetens kreeg zopas nog te horen dat ‘Une Soeur’, de Franse kortfilm waarin zij de hoofdrol speelt, in aanmerking komt voor het Oscar. Het is trouwens niet haar eerste Oscarmoment, want iedereen herinnert zich nog wel hoe spannend het was toen ‘The Broken Circle Breakdown’ genomineerd was voor ‘Beste Buitenlandse Film’. Ze voegt dus ongetwijfeld wat sterrenfactor toe aan alles wat ze aanraakt. Ook Leen Vandereycken, Jes Van Gaever en Robin Pront worden genoemd als scenaristen.

Nog een opvallende productie: een serie van Savage Film met de titel ‘Sylvia Kristel’. Dat is inmiddels overleden actrice die we nog kennen uit ‘Emmanuelle’. Dimitri Verhulst wordt opgegeven als scenarioschrijver. Hem kennen we nog van de innemende reeks ‘De Helaasheid Der Dingen’, die gebaseerd was op zijn gelijknamige roman. ‘Sylvia Kristel’ krijgt 120.000 euro toegewezen door het VAF.

En het lijstje blijft maar doorgaan: VTM broedt ook nog op fictiereeksen met de namen ‘ALTER EGO’, ‘Ik haat van jou’, ‘Styx’, ‘Exen’, ‘Kartel Bxl’ en ‘De Zwemmer’.

Speciaal voor VTM GO is de reeks ‘Brak’, ‘INSTAFAMOUS’ en ‘77 dagen’ in de maak. Die laatsten zullen alleen maar op het digitale platform van VTM te zien zijn.

SBS - Vier

‘F**k You Very, Very Much’, een reeks van SBS, won het grote lot. De serie, onder regie van Bert Scholiers en Jonas Govaerts krijgt namelijk 670.000 euro toegewezen van het VAF. Het scenario wordt onder andere verzorgd voor Daphne Wellens, de vrouw achter ‘Pippa’.

VRT

En ook de VRT heeft niet stilgezeten. Daar verwachten we onder andere ‘Beren op de Zuidpool’, een reeks van productiehuis Haptic, met een scenario van Stef Wouters. Daarnaast gaan we - hoogstwaarschijnlijk - terug in de tijd met een serie genaamd ‘1985', van productiehuis Eyeworks Film & TV Drama. Die laatste reeks kreeg 100.000 euro toegekend van het VAF.