Vlaamse wielrenners ‘vol lof’ over Tom Waes: “Ik heb posters van hem op mijn kamer” MVO

06 december 2019

00u01 0 TV Ook vandaag werd er weer heel wat afgelachen in ‘Wat Een Dag’. Vooral Tom Waes had het aan zijn been. Zo kreeg hij bijvoorbeeld een wel héél speciaal eerbetoon van de Vlaamse wielrenners die te gast waren op het gala van de Kristallen Fiets...

“Iedereen kent Eddy Merckx, maar Tom Waes zit eigenlijk nog een niveau hoger”, aldus Niels Albert. “Ik heb posters van hem op mijn kamer.” Johan Museeuw doet er nog een schepje bovenop: “Een kampioen die maar om de eeuw geboren wordt.”

“Voor mij is er maar één ‘Tommeke’, en dat is Tom Waes”, vult Wout van Aert nog aan. We krijgen al snel door dat het om doorgestoken kaart gaat, maar net daarom blijft het hilarisch om te zien.

Nochtans is Tom niet zo georganiseerd. Terwijl hij samen met actrice Bab Buelens onderweg is in de auto, ontdekt hij dat hij zijn sleutels en portefeuille niet bij zich heeft. Groot probleem, want hij moet dringend gaan tanken... “Op kosten van de VTM, dan maar!”

Aan het einde van het programma mocht Tom een nieuwsbericht bespreken dat vandaag zijn aandacht heeft getrokken. Net zoals vele andere Vlamingen bekeek hij het filmpje waarin een fietser uit Merksplas de weg van een vrachtwagen blokkeert. “Echt zot hoe onverdraagzaam mensen zijn!”, klinkt het.

Af en toe kan hij er zelf ook wel iets van, geeft hij toe. Vooral in het verkeer. “Elke ochtend rijden mensen het kruispunt aan het einde van mijn straat dicht. Je mag het kruispunt nochtans niet oprijden als je er niet over kunt. Ik ben al uitgestapt om tegen mensen te zeggen ‘da’s gebuisd op je rijbewijs, he’... Maar het hoogtepunt kwam er toen ik alweer eens iemand zag doorrijden, en mijn zoontje die achterin zat vroeg: ‘heeft die zijn rijbewijs ook bij een doos waspoeder gekregen, papa?’ (lacht) Omdat ik dat al zo vaak had gezegd!”