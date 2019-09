Vlaamse versie van ‘First dates’ introduceert haar vaste personeel KD

06 september 2019

16u23

Bron: VRT 0 TV Eén is momenteel bezig met opnames van een eigen versie van ‘First dates’, waarvan het onlangs de Britse versie uitzond. Een tijd geleden lanceerde het net de oproep dat alle vrijgezelle Vlamingen zich konden inschrijven via de website van Eén. Wie de liefde zoekt (en vindt?) in het programma blijft nog even geheim, maar het personeel kennen we al.

Wie het format van ‘First dates’ kent, weet dat de koppels in wording in het programma ontvangen en bediend worden door een vaste restaurantstaf, die de kijkers doorheen de reeks ook beter leert kennen. Eén stelt graag deze staf van de Vlaamse versie voor. Dit zijn geen acteurs, maar mensen die een passie voor horeca hebben: serveuses Katelen en Leena, zaalmeester Patrick en barman Bram.

Patrick (51) begon als 15-jarige als assistent-kelner en werd uiteindelijk VIP-verantwoordelijke in verschillende discotheken. Hij was ooit operational manager van een groot cateringbedrijf en heeft nu zijn eigen zaak in Ekeren. Het leukste aan zijn job vindt hij het rechtstreekse contact met zijn klanten. Bram (32) begon als 16-jarige in de horeca als jobstudent. Drie jaar later baatte hij samen met zijn vader een cultureel centrum uit. Later opende hij in een prachtig historisch pand een broodjeszaak, die hij later weer verkocht. Hij werkt nu nog steeds in de horeca.

Katelen (28) werd in Mexico geboren, maar heeft een Belgische mama. Haar vader opende 23 jaar geleden een echt Mexicaans restaurant in Leuven. Katelen helpt al, zolang ze zich kan herinneren, mee in de bediening. Intussen is ze er restaurantmanager en leidt ze nieuwe serveuses op. Leena (24 jaar) begon op als 15-jarige student te werken in allerlei restaurants. Ze werd zaalverantwoordelijke, personeelsmanager en restaurantmanager. De liefde voor de horeca zit in heel haar lijf. Haar vriend is chef-kok en ze dromen ervan om samen een restaurant te starten.