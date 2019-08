Vlaamse versie ‘Steenrijk, straatarm' in de maak SDE

14 augustus 2019

06u54

Bron: NB 1 TV VTM gaat een eigen versie van het Nederlandse ‘Steenrijk, straatarm’ maken. Dat schrijft Het Nieuwsblad. In dat tv-programma ruilen een rijk en een arm gezin een week lang van huis én van leefgeld.

‘Steenrijk, straatarm’ telt al drie seizoenen en was ook bij ons op Vitaya te zien. In het programma ruilen een rijk en een arm gezin van huis en moeten ze het zien te redden met elkaars leefgeld voor die periode. Na een week ontmoeten de gezinnen elkaar om hun ervaringen te delen. Opvallend: ook enkele bekende Belgen namen al deel aan de show. Zo waren Michel Van den Brande en zijn vriendin Sofie, Jan Kriekels en zijn zoon Calvin en Peter Van den Berge en zijn gezin allemaal al te zien in het programma - allemaal bekend uit het VIER-programma ‘The sky is the limit’. Met weinig succes, want vooral Van den Brande en Kriekels kregen erg veel kritiek van de Nederlandse kijkers op hun verschijning.

VTM wil naar verluidt sowieso een andere toon aanslaan. Wanneer deze Vlaamse versie uitgezonden zal worden, is nog onduidelijk.