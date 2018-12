Vlaamse Televisiesterren worden uitgereikt tijdens gastcollege aan Universiteit Gent

07 december 2018

09u35

Bron: Belga 1 TV De Vlaamse Televisie Academie reikt komende maandag 10 december voor de elfde keer de Vlaamse Televisie Sterren uit. Dat gebeurt tijdens een gastcollege aan de Universiteit van Gent. Dat meldt organisator Chris Cockmartin vrijdag aan Belga.

In een “bijzonder gastcollege” op 10 december werpt de Universiteit Gent een blik achter de schermen van de Vlaamse televisiesector. Op uitnodiging van de vakgroep Communicatiewetenschappen en de Faculteit Politieke & Sociale Wetenschappen van Gent brengt de Vlaamse Televisie Academie “opkomend en gevestigd televisietalent” samen voor “een avond vol debat en reflectie over creativiteit, hedendaagse trends en toekomstige uitdagingen”.

De gastheer van het gastcollege is Mark Uytterhoeven, voormalig tv-presentator en bestuurslid op de achtergrond bij KV Mechelen. Tv-persoonlijkheden zoals Otto-Jan Ham, Julie Mahieu, Lynn Van Royen, Thomas Van der Veken, Tom Waes, Carry Goossens, René Vlaeyen, Joris Hessels en Frank Van Passel nemen deel aan het evenement. Die avond worden ook de winnaars van de Televisie Sterren bekendgemaakt, met name de beste televisiemakers en televisieprogramma’s van 2017.

Het rommelt al een tijdje bij de Vlaamse Televisie Academie. Vorig jaar werden de Vlaamse Televisiesterren nog uitgereikt tijdens de Nacht van de Televisiesterren, toen in het Casino Kursaal in Oostende. Nog in 2017 trokken onder meer Bruno Wyndaele, Luk Alloo, Tim Van Aelst, Nathalie Basteyns en Paul Jambers de deur van de raad van bestuur van de Academie achter zich dicht. Eerder waren ook al Luc Appermont en Gert Verhulst bij de Vlaamse Televisie Academie vertrokken. Het evenement wordt ook al enkele jaren niet meer uitgezonden op een tv-zender.

De genomineerden:

Acteur: Ben Segers, Jeroen Perceval, Marc Van Eeghem, Peter Van den Begin.

Actrice: Barbara Sarafian, Lynn Van Royen, Tiny Bertels, Veerle Baetens.

Presentator: Dieter Coppens, Jens Dendoncker, Otto Jan Ham, Thomas Van Der Veken.

Presentatrice: An Lemmens, Danira Boukhriss, Frances Lefebure, Goedele Wachters.

Humor & Comedy: “De Ideale Wereld” (Canvas), “De Zonen van Van As” (VTM), “Generatie B” (Canvas), “Zie Me Graag” (Eén).

Drama: “Beau Séjour” (Eén), “Chaussée d’Amour” (Vier), “Tabula Rasa” (Eén), “Tytgat Chocolat” (Eén).

Info & Reportage: “Alleen Elvis Blijft Bestaan” (Canvas), “Goed Volk” (Eén), “Radio Gaga” (Canvas), “Topdokters” (Vier).

Entertainment locatie: “Hoe Zal Ik Het Zeggen?” (VTM), “Hotel Römantiek” (Vier), “Liefde voor Muziek” (VTM), “Sorry voor Alles” (Eén).

Entertainment studio: “Control Pedro” (Vier), “De Slimste Mens” (Vier), “Mag Ik U Kussen?” (Eén), “The Voice Van Vlaanderen” (VTM).