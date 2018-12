Vlaamse Televisie Sterren in mineur: zelfs winnaars komen niet opdagen KD

10 december 2018

20u19

Bron: Eigen berichtgeving 4 TV De Vlaamse Televisie Academie maakte zopas voor de elfde keer de winnaars bekend van de Vlaamse Televisie Sterren. Wat ooit de meest prestigieuze Vlaamse tv-show was, is vervallen tot een klein gastcollege waarvoor zelfs de winnaars niet komen opdagen.

De Televisie Sterren stonden jaren geleden gelijk aan glitter en glamour. Het was het meest prestigieuze feestje van het jaar, maar sinds het van de televisie verdween, stelt het nog weinig voor. Dit jaar werd het uitgereikt in een gastcollege aan de UGent. Presentator Mark Uytterhoeven stond gepland als gastheer van dienst, maar werd wegens ziekte op het laatste nippertje vervangen door Bastien Hubens.

Mark Uytterhoeven was niet de enige die verstek gaf. Zelfs een heel deel van de winnaars kwam niet opdagen. ‘Reizen Waes’ werd uitgeroepen tot het best bekeken programma, maar Tom Waes zelf was niet aanwezig wegens een griepje. Ook Frances Lefebure, Bart Peeters en Peter Van den Begin stuurden hun kat naar het evenement. Actrice Lynn Van Royen kwam haar prijs voor Beste Actrice wel ophalen, zij het in haar joggingpak. Een groot contrast met het gala-evenement waarvoor BV’s zich in het verleden in hun beste pak hesen.

Het rommelt dan ook al een tijdje bij de Vlaamse Televisie Academie. Vorig jaar werden de Vlaamse Televisie Sterren nog uitgereikt tijdens de Nacht van de Televisie Sterren, toen in het Casino Kursaal in Oostende. Nog in 2017 trokken onder meer Bruno Wyndaele, Luk Alloo en Paul Jambers de deur van de raad van bestuur van de Academie achter zich dicht. Eerder waren ook al Luc Appermont en Gert Verhulst bij de Vlaamse Televisie Academie vertrokken. Het evenement wordt ook al enkele jaren niet meer uitgezonden op een tv-zender. Het gastcollege werd dan ook niet gecapteerd of uitgezonden door een tv-zender.

De genomineerden: de winnaars staan aangeduid in het vet

Acteur: Ben Segers, Jeroen Perceval, Marc Van Eeghem, Peter Van den Begin.

Actrice: Barbara Sarafian, Lynn Van Royen, Tiny Bertels, Veerle Baetens.

Presentator: Dieter Coppens, Jens Dendoncker, Otto Jan Ham, Thomas Van Der Veken.

Presentatrice: An Lemmens, Danira Boukhriss, Frances Lefebure, Goedele Wachters.

Humor & Comedy: “De Ideale Wereld” (Canvas), “De Zonen van Van As” (VTM), “Generatie B” (Canvas), “Zie Me Graag” (Eén).

Drama: “Beau Séjour” (Eén), “Chaussée d’Amour” (Vier), “Tabula Rasa” (Eén), “Tytgat Chocolat” (Eén).

Info & Reportage: “Alleen Elvis Blijft Bestaan” (Canvas), “Goed Volk” (Eén), “Radio Gaga” (Canvas), “Topdokters” (Vier).

Entertainment locatie: “Hoe Zal Ik Het Zeggen?” (VTM), “Hotel Römantiek” (Vier), “Liefde voor Muziek” (VTM), “Sorry voor Alles” (Eén).

Entertainment studio: “Control Pedro” (Vier), “De Slimste Mens” (Vier), “Mag Ik U Kussen?” (Eén), “The Voice Van Vlaanderen” (VTM).