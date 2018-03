Vlaamse scenarioprijzen voor 'Façades' en 'Beau séjour' MVO

06u36 0 TV De Vlaamse Scenaristengilde heeft donderdagavond haar scenarioprijs uitgereikt aan scenarist Jan Pepermans voor de film 'Façades'. Bij de tv-series ging de prijs naar scenaristen Sanne Nuyens, Bert Van Dael en Benjamin Sprengers voor 'Beau séjour'. Dat meldt het pr-bureau achter De Mensen, het productiehuis dat zowel de film als serie produceerde.

Met de prijzen wil de Scenaristengilde de "vaak anonieme schepper van een film of serie in de spotlights plaatsen", klinkt het. De leden van de gilde brachten hun stem uit via hun website.

'Façades' wordt omschreven als karaktergedreven drama over een vrouw die onverwacht op een kantelpunt in haar leven komt te staan. De hoofdrollen waren voor Natali Broods, Johan Leysen en Theo Maassen. De regie was in handen van Kaat Beels en Nathalie Basteyns.

"Als scenarist is het al een enorm cadeau om fijne en getalenteerde mensen te treffen die je script willen verfilmen. Ook nog eens bekroond worden voor de woorden die zij zo mooi en respectvol hebben geïnterpreteerd voelt alsof Sinterklaas en Kerst samenvallen", reageert Jan Pepermans volgens het persbericht.

'Beau séjour' is dan weer een rauwe en hedendaagse whodunit, ook in een regie van Kaat Beels en Nathalie Basteyns. De serie flirt met de grenzen van de werkelijkheid en speelt zich af in een klein dorpje waar heel wat geheimen aan de oppervlakte komen. De hoofdrol was voor Lynn Van Royen.

"Het was een werk van lange adem om over tien afleveringen heen de puzzel in elkaar te steken. We hopen dat onze sector nog meer kan professionaliseren, dat er nog meer jong talent kan komen bovendrijven en bovenal dat er genoeg geïnvesteerd wordt in minder evidente ideeën zoals 'Beau séjour' er in eerste instantie ook eentje was", reageert het team scenaristen.