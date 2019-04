Vlaamse productiehuizen slaan alarm: “Als er niets gebeurt, gaan er dit jaar nog failliet. En niet alleen de kleintjes” TK

10 april 2019

08u16

Bron: De Standaard 0 TV De Vlaamse tv- en filmproducenten trekken aan de alarmbel. Volgens hen staat hun sector aan de rand van de afgrond door een gebrekkig financieringsmodel. “De situatie is urgent. Als er niets gebeurt, dreigen productiehuizen dit jaar nog failliet te gaan, en niet enkel kleintjes.”

Beroepsvereniging VOFTP, waarbij 32 Vlaamse productiehuizen uit de audiovisuele sector aangesloten zijn, vertelt in De Standaard dat hun productiebudgetten zwaar onder druk staan. “Voor alle producties die deze zomer zouden moeten beginnen draaien, is er samen nog 20 miljoen euro te kort. Ongezien”, aldus gedelegeerd bestuurder An Jacobs. Enerzijds vallen de reclame-inkomsten op tv terug, maar daarnaast is het taxsheltersysteem ook niet meer zo doeltreffend als vroeger. Vlaamse minister van Media en Cultuur Sven Gatz (Open VLD) heeft het systeem in 2017 immers opengesteld voor podiumkunsten. “In 2018 is er ongeveer evenveel geld via de taxshelter opgehaald als in 2015. Maar in 2018 is 22 procent van dat bedrag naar de podiumkunsten gevloeid”, vertelt Jacobs.

Voor 2019 ziet de situatie er nog slechter uit. “Normaal halen producenten het grootste deel van hun taxshelterfinanciering op in december van het jaar voor ze met de opnames beginnen. Dat is nu niet gelukt. Als het zo doorgaat, sterft de creatieve sector af. Haal de Vlaamse film en tv weg, wat definieert ons dan nog? Hoe verspreid je onze cultuur zonder de audiovisuele industrie? Via standbeelden?”

Bijdrage

De beroepsvereniging doet meteen ook een radicaal voorstel. Ze vindt dat iedereen die in Vlaanderen verdient aan video zou moeten bijdragen. Er wordt dan vooral gekeken naar providers als Telenet, Proximus en Orange, die via data-abonnementen geld verdienen in Vlaanderen. “Mensen gebruiken die abonnementen vooral om naar video’s te kijken. Je hebt geen 8 of 12 gigabyte nodig om wat sms’jes te sturen.” Ook Facebook en Google, die verdienen aan advertentie-inkomsten, zouden volgens hen moeten bijdragen, net als de bioscopen. “Laat hoeveel die spelers moeten investeren afhangen van hun ­omzet. Kinepolis investeert meer dan een arthousecinema. We willen niemand doodknijpen, maar wel een faire bijdrage van zij die geld verdienen aan Vlaamse kijkers.”