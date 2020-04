Vlaamse pornoster Nanoe oefent haar job uit bij Gert Verhulst: “Ik verdien 30.000 euro per maand” BDB

09 april 2020

23u00 6

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Tijdens de lockdown surfen de Vlamingen massaal naar pornosites. Ook voor Nanoe Vaesen zijn het op dit moment gouden tijden. De Vlaamse pornoster post op de website Only Fans pikante foto’s en filmpjes. Die kunnen haar volgers dan bekijken tegen de betaling van een maandelijks bedrag. “Ik verdien zo tussen 20.000 à 30.000 euro per maand. En dat bedrag blijft stijgen. Ik ben er ook wel tot 15 uur per dag mee bezig”, verklapte de blondine in ‘Gert Late Night’. Als kers op de taart maakte Nanoe enkele filmpjes in de kajuit van Gert Verhulst.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.