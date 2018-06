Vlaamse Lynn Van Royen wint prijs voor beste actrice op Monte-Carlo Television Festival Redactie

19 juni 2018

22u58 9 TV De Vlaamse actrice Lynn van Royen, die in de Eén-reeks 'Beau Séjour' de hoofdrol vertolkt, werd vandaag in het Monte Carlo bekroond als Beste Actrice in een dramareeks. Ze nam de prestigieuze prijs in ontvangst in aanwezigheid van Prins Albert II van Monaco.

Het Monte-Carlo Television Festival, een event gewijd aan internationale televisiereeksen, is dit jaar reeds toe aan zijn 58ste editie. Tijdens het festival, waarvan Prins Albert II van Monaco voorzitter is, worden jaarlijks de Golden Nymph Awards uitgereikt. Deze prijzen bekronen de beste acteurs en internationale series van het moment.

Lynn Van Royen, die voor de reeks in de huid van de vermoorde Kato Hoeven kroop, werd bekroond als Beste Actrice voor haar vertolking. Zij nam het in haar categorie op tegen onder andere Christine Baranski ('The Big Bang Theory', 'The Good Wife') en Joanne Froggatt ('Downton Abbey', 'Liar').

“Het was voor mij enorm plezant om in de huid van Kato te kruipen en ik ben dan ook blij dat een personage dat ik zelf graag zie, zoveel liefde krijgt, zelfs over de Belgische grenzen heen. Ik ben ook zo dankbaar en fier dat onze keuze om weg te blijven van clichés, om een sterke vrouwelijke hoofdrol neer te zetten, en om een extra dimensie te creëren op zoveel positieve aandacht mag rekenen", zegt Lynn over de overwinning.

“Wat een eer dat Beau Séjour hier in Monte-Carlo genomineerd is en wij zijn zo fier op Lynns overwinning!", reageren regisseurs Nathalie Basteyns en Kaat Beels die de reeks maakten voor productiehuis De Mensen. "Voor ons is het erg belangrijk om als vrouwelijke regisseurs verhalen te blijven vertellen met sterke vrouwelijke hoofdrollen, zoals Kato. Wanneer dat geapprecieerd wordt door een wereldwijd publiek, kunnen we daar alleen maar dankbaar voor zijn."

Momenteel werken Basteyns, Beels en scenariste Sanne Nuyens aan het scenario van seizoen 2 van Beau Séjour. De opnames zullen van start gaan in mei 2019 en de reeks zal later te zien zijn op Eén.

Eerder deze week loofde The New York Times Beau Séjour als één van de 8 must-see reeksen die geweld tegen vrouwen aan de kaak stellen.