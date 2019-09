Vlaamse fictiereeksen trekken meer kijkers dan ooit, maar dan wel niet live Mark Coenegracht

TV Met 'Geub', 'Grenslanders', 'Callboys' en 'Gina & Chantal' gooien Eén, VIER en VTM bij de start van het najaar weer flink wat eigen fictiereeksen op het scherm. Met matig succes, zo lijkt het op het eerste gezicht, want live worden er geen potten gebroken. En tóch scoren de fictiereeksen prima, met dank aan uitgestelde kijkers.

De tijden waarin iedereen op zondagavond voor televisie kroop om niets te missen van 'Flikken', 'Heterdaad' en 'Witse' zijn voorbij. Live worden er amper nog miljoenenscores genoteerd voor Vlaamse fictiereeksen. En toch doen 'Geub', 'Callboys' en 'Gina & Chantal' het qua kijkcijfers dit najaar meer dan behoorlijk. Ronduit goed, zelfs.

'Gina & Chantal'

De VTM-reeks 'Gina & Chantal', met Nathalie Meskens en Tine Embrechts in de hoofdrollen, scoort sinds de dubbele start op 2 en 3 september gemiddeld 538.000 kijkers, onder wie 319.200 Vlamingen die de serie de avond zelf willen volgen. Daarnaast haalden de twee dames ook ruim 1,3 miljoen views en 137.600 'unieke' kijkers op VTM GO, waar de volledige reeks nog voor de eigenlijke start op VTM werd aangeboden. Een succes, ook al omdat VTM GO kortere en doelgerichte (targeted) reclame uitzendt die weinig kijkers afschrikt. Maar wel met minder livekijkers als gevolg.

VTM kampt al enkele jaren met een groeiend aantal fictiefans die op eigen tempo en liefst zonder reclameonderbrekingen naar een serie kijken. En da's vervelend voor een zender die alleen van reclame-inkomsten moet leven. Daarom maakte VTM met de kabeldistributeurs de afspraak om bij uitgesteld kijken de reclameblokken niet meer te kunnen doorspoelen. Enkel bij opgenomen programma's kan dat nog. Niet toevallig dus dat heel wat kijkers gewoon een kwartiertje later aan hun wekelijkse brok fictie beginnen.

'Geub'

'Geub' haalt op Eén - live en uitgesteld op dezelfde dag - voorlopig gemiddeld 671.182 fans. Er was een piek van 783.769 kijkers voor de start op 3 september en een flinke dip, veertien dagen later voor de derde aflevering, met 492.506 kijkers. De Champions League-wedstrijd van Racing Genk in Salzburg lokte toen veel kijkers naar VIER. Deze week haalde 'Geub' wél weer 691.498 fans die live of de avond zelf keken. Met de online kijkers bijgeteld - 'Geub' staat integraal op VRT NU - scoort de reeks van en met Philippe Geubels gemiddeld 819.737 fans.

'Grenslanders'

Eén gooit dit najaar nog een fictiereeks in de kijkcijferstrijd. In het belangrijke zondagavondblok moet 'Grenslanders' de eer van de openbare omroep hoog houden. In Nederland werd de reeks een regelrechte flop, in Vlaanderen kunnen we van een matig succes spreken. 'Grenslanders' opende fors met 1.311.175 kijkers binnen de week, maar verloor bij de tweede en derde aflevering respectievelijk 300.000 en nog eens 150.000 fans. Met de start van 'Dancing with the Stars' op VIER - dit jaar verkast van vrijdag- naar zondagavond - zien ook de volgende weken er niet goed uit. Al zal Eén binnenkort wel revanche kunnen nemen met 'Kamp Waes' en de bejubelde fictiereeks 'De twaalf' op zondagavond.

'Callboys'

En dan is er ook nog 'Callboys', de alom geprezen VIER-reeks van Jan Eelen. Live is de serie een moeilijk verhaal. De openingsaflevering lokte 578.396 kijkers naar de SBS-zender, maar vorige week waren er dat nog maar 325.637. VIER heeft voorlopig nog geen extra platform waar de reeks wordt aangeboden, en ook SBS-eigenaar Telenet biedt de reeks niet aan op platformen als Play of Play More. De zender heeft enkel VIER.be om extra fictiefans aan te trekken. Die kijkers worden trouwens sinds twee weken meegeteld met de 'gewone' kijkcijfers.

Wordt 'De bende van Jan De Lichte' trekker van Vlaamse Netflix?

Het fictieverhaal van de Vlaamse tv-zenders mag dan wel in woelig water zitten, er wordt naar mogelijke oplossingen gezocht. VTM maakte deze week duidelijk dat het snel werk wil maken van een eigen Vlaamse Netflix. Daar moet dan, tegen betaling, een uitgebreid aanbod van Vlaamse en internationale reeksen en films op komen. De plannen voor de eigen streamingdienst verklaren wellicht waarom VTM de prestigieuze historische reeks 'De bende van Jan De Lichte', met grote namen als Matteo Simoni, Tom Van Dyck en Bruno Vanden Broecke nog niet op het lineaire net heeft uitgezonden. De reeks zou weleens dé ideale affiche kunnen zijn om het grote publiek te lokken.

Nu VTM zijn ambitie duidelijk heeft uitgesproken, is het afwachten of de VRT vooralsnog mee aan boord komt. Voor SBS, dat eigendom is van Telenet, ligt dat moeilijk. Telenet heeft immers eigen betaaldiensten als Play en Play More, waar eerder al VIER-fictiereeksen als 'Chaussée d'amour' en 'De dag' exclusief werden aangeboden.