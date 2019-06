Vlaamse Eline Powell in 'Siren': “Ik kan al 3 min 15 sec mijn adem inhouden” Redactie

Bron: Primo 0 TV V lamingen in Hollywood: dan valt meteen de naam Matthias Schoenaerts, maar ook de Mechelse Eline Powell (29) heeft er succes. De actrice speelt de hoofdrol in de serie ‘Siren’, als zeemeermin Ryn die haar ontvoerde zus probeert terug te vinden. En daarbij gaat het er soms bloederig aan toe. ‘Siren is geen zeemzoete reeks – eerder een thriller die af en toe naar horror neigt.’

Ryn is in de verste verte geen zeemeermin met -Disney-allures. “Helemaal niet”, aldus Eline. “Als ze zich bedreigd voelt, slaat ze genadeloos toe. Tegelijk kan Ryn ook lief zijn en emoties tonen.”

Telkens Ryn verandert in een zeemeermin onderga jij een hele transformatie.

Die duurde voor de eerste afleveringen maar liefst zeven uur. Ik droeg een heel zwaar pak met staart en vinnen, er was drie man nodig om mij in en uit het water te krijgen. Dat was te tijdrovend en daarom zijn we overgeschakeld op een monovin en een huidkleurig duikerspak. Daarop worden in postproductie de schubben en andere special effects geprojecteerd.

Zijn onderwaterscènes moeilijk?

Je moet je ogen openhouden zonder vreemde gezichten te trekken en zo bewegen dat je haar niet voor je gezicht wappert. En altijd weten waar de camera is, ook niet evident onder water. Ondertussen kan ik wel al drie minuten en vijftien seconden mijn adem inhouden.

Mogen we Siren als jouw doorbraak zien?

Dit is mijn eerste grote hoofdrol. Er komt al zeker een derde seizoen en ik blijf audities doen. Het is hard knokken om als Europese kansen te krijgen op de Engelstalige markt, maar ik geef nooit op. Dankzij mijn studies aan de Royal Academy of Dramatic Art in Londen, waar ik nu ook woon, is taal gelukkig geen struikelblok.

Kom je nog vaak naar België?

Om de drie weken, als ik geen opnames heb. Om mijn mama en broer te zien en voor de chocolade en de speculoospasta. Dat mis ik enorm in Engeland. Voor een toffe rol in België mogen ze me dus altijd bellen. (lacht)