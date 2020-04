Vlaamse artiesten over lege zomeragenda: “Ik heb vier dagen moeten wenen als een klein kind” BDB

27 april 2020

22u55

Bron: VIER 0

Geen festivals en massa-bijeenkomsten deze zomer en nog veel onduidelijkheid over kleinere evenementen: de coronacrisis hakt er stevig in bij de Vlaamse artiesten. Hun normaal bomvolle zomeragenda’s zijn nu volledig blanco. In ‘Gert Late Night’ belde James Cooke met enkele zangers en zangeressen over de impact van de pandemie op hun leven. “Voor een beginnende artiest is dit gewoon pure miserie”, vertelde Joris van Rossem, beter bekend als zanger Metejoor. “Ik heb vier dagen moeten wenen als een klein kind. Ik keek er zo naar uit om opnieuw op een podium te staan. Ik moet nu bijna opnieuw beginnen huilen.” Ook Free Souffriau baalt. “We stonden net een week met de musical ‘Daens’ op de planken en we hadden er zoveel zin in. Heel jammer dat dat nu op pauze staat.”