Vlaams Parlement keurt richtsnoer voor nieuwe beheersovereenkomst VRT goed IB

01 juli 2020

23u43

Bron: Belga 0 TV Het Vlaams Parlement heeft vandaag een resolutie over de toekomstige beheersovereenkomst van de VRT goedgekeurd. De resolutie geldt als een soort richtsnoer voor de verdere onderhandelingen over de nieuwe beheersovereenkomst met de openbare omroep voor de periode 2021-2025.

Meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld stemden voor, oppositiepartijen Groen, PVDA en sp.a stemden tegen en oppositiepartij Vlaams Belang onthield zich.

Het Vlaams Parlement hield de voorbije weken hoorzittingen met alle betrokkenen om tot een nieuwe beheersovereenkomst te komen voor de periode 2021-2025. Op basis van die vergaderingen hebben parlementsleden Karin Brouwers (CD&V), Marius Meremans (N-VA) en Stephanie D'Hose (Open Vld) van de regeringspartijen een resolutie uitgewerkt.

De drie meerderheidspartijen zeggen dat ze een "sterke, innovatieve en inclusieve openbare omroep" willen. Ze maken zich sterk dat de resolutie voor de VRT een rol voorziet als "toekomstgericht, innovatief, performant en gemeenschapsvormend overheidsbedrijf".

De indieners vinden wel dat de VRT de vedettencultus moet afremmen. De omroep mag ook niet langer opbieden voor populaire schermgezichten.

“Bijdragen aan Vlaamse identiteit”

Daarnaast moet de omroep bijdragen aan de Vlaamse identiteit, waarbij de Vlaamse canon een rol kan spelen. De VRT moet een voorbeeldrol spelen in het gebruik van de standaardtaal. De radioprogramma's moeten blijvende aandacht tonen voor Nederlandstalige muziek.

Zowel voor de visuele productie als voor de audioproductie moet de VRT een sterkere samenwerking uitbouwen met externe producenten, met een billijke marktconforme prijszetting. Samen met de commerciële mediabedrijven moet een platform worden uitgewerkt voor digitale reclamewerving.

Focus op Vlaamse content

Zoals bekend moet de VRT meewerken aan een niet-lineair betaalaanbod, met een focus op Vlaamse content, de zogenaamde Vlaamse Netflix. Daarnaast moet VRT NU verder worden uitgebouwd tot een volwaardig digitaal platform, waarop de VRT een gratis aanbod voorziet.

De VRT moet zich tot slot nog meer dan vroeger terughoudend opstellen op de advertentiemarkt en de afspraken over de aangepaste reclameplafonds strikt naleven. De omroep zal niet deelnemen aan een prijsverhogend opbod voor de uitzendrechten van sportevenementen.

“Onvoldoende groeikansen”

De linkse oppositiepartijen sp.a en Groen hadden zelf een eigen resolutie uitgewerkt. Zo vreest Katia Segers (sp.a) dat de VRT met de resolutie van de meerderheid "in het gareel" zal worden gedwongen en onvoldoende groeikansen zal krijgen. Volgens Segers wordt er heel veel "in mandje van de VRT" gelegd, maar krijgt de omroep onvoldoende middelen en "extra controles" in ruil.

Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman vreest dan weer dat de VRT met de resolutie van de meerderheid "klein wordt gehouden". Ze verwijst daarvoor naar enkele "venijnige zinnetjes" die in de tekst staan, bijvoorbeeld over de houding tegenover schermgezichten, de reclameplafonds, enz... Meuleman: "Men zegt dat men een sterke en performante VRT wil, maar met welke middelen gaat dat gebeuren?”