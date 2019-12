Vitaya viert feest: vanaf maandag een maand lang zeemzoete kerstfilms TDS

01 december 2019

16u00

Bron: Vitaya 12 TV De temperaturen dalen en de feestperiode staat nu echt voor de deur. Het ideale moment om jezelf voor de televisie te nestelen. Om kijkers nu al volledig in de kerststemming te brengen, staat de avond bij Vitaya vanaf maandag 2 december in het teken van kerst. De hele maand kunnen kijkers aftellen naar de feestdagen met elke dag, behalve op dinsdag en zondag, een kerstfilm met veel belletjes, liefde en warme momenten.

De eerste week van december bij Vitaya zit vol tv-premières en ook later die maand zijn er heel wat kerstfilms voor het eerst te zien op het scherm zoals ‘Switched For Christmas’, ‘Runaway Christmas Bride’ en ‘Coming Home for Christmas’. Vitaya doet de kijker in de maand december maar liefst 20 kerstfilms in première cadeau.

Daarnaast mogen kijkers zich tijdens de kerstmaand bij Vitaya ook verwachten aan heel wat ‘prinsessenfilms’ met onder andere ‘A Prince for Christmas’, ‘Christmas with a Prince’, ‘A Royal Christmas Ball’ met actrice Tara Reid en ‘A Cinderella Christmas’.

De kerstmaand start op maandag 2 december om 20.40 met veel romantiek en een prins in ‘A Royal Winter’. Op woensdag 4 december kunnen kijkers genieten van ‘The Christmas Contract’ met onder andere Hilarie Burton en Tyler Hilton uit de cast van ‘One Tree Hill’.

Donderdag 5 december volgen we het kerstverhaal van stewardess Sydney (Brooke Burns) en Jonathan (Tom Everett Scottin) in ‘Christmas Connection’.

Op vrijdag 6 december varen we mee met Pam (vertolkt door Brooke Burns) in haar tocht naar ware liefde in ‘A Christmas Cruise’.

De eerste week vol kerstfilms sluiten we af op zaterdag 7 december met ‘Christmas Getaway’.