Vitaya Goes Kerstmis met een hele reeks romantische films DBJ

10 december 2018

16u11 1 TV Het is opnieuw de tijd van het jaar en dus zet Vitaya helemaal in op kerstfilms. Vanaf maandagavond starten ze met de eerste.

Om de kijkers helemaal in kerststemming te brengen, zendt Vitaya vanaf vandaag, 10 december, heel wat romantische kerstfilms uit. A Christmas to Remember met Cameron Mathison bijt maandag de spits af om 20.40. Verder kunnen de kijkers de komende weken ook nog genieten van Christmas Note met Jamie Lynn Sigler (the Sopranos), Flight for Christmas met Mayim Bialik (The Big Bang Theory), Every Christmas Has a Story met Lori Loughlin (Full house), Christmas in the Air met Catherine Bell (Good Witch), A Nutcracker Christmas met sprookjesachtig ballet en een echte royal romance met A Prince for Christmas. En ook aan klassiekers zoals The Holiday met Kate Winslet, Cameron Diaz en Jude Law en The Family Stone met Sarah Jessica Parker, Dermot Mulroney en Rachel McAdams wordt gedacht.

This Is Us

Op kerstdag is er de hartverwarmende dramaserie ‘This Is Us’. De eerste aflevering van de Golden Globe- en Emmy-genomineerde reeks wordt uitgezonden na de kerstfilm op dinsdag 25 december om 22.10. De regisseur van de serie is Dan Fogelman, die eerder al verantwoordelijk was voor Crazy Stupid Love met Ryan Gosling en Emma Stone.

Eén van de hoofdrollen is weggelegd voor Sterling K. Brown, bekend van Army Wives. Zijn rol als Randall in This Is Us leverde hem een eerste Golden Globe en een tweede Emmy op. De andere hoofdrollen worden vertolkt door Mandy Moore, die op jonge leeftijd haar sporen al verdiende met films als A Walk to Remember en Chasing Liberty. Haar tegenspeler Milo Ventimiglia is vooral bekend om zijn rol als Jess in Gilmore Girls en van de superheldenreeks Heroes.

Klaar voor kerst? Test je kennis over kerstfilms en kersthits in onderstaande quiz.