Vitaya gaat ‘Home and Away’ opnieuw uitzenden TK

08 augustus 2019

08u01

Bron: NB 24 TV Goed nieuws voor de fans van ‘Home and Away’: de Australische soap zal binnenkort opnieuw op Vitaya te zien zijn. Na een pauze van drie maanden vist de zender de reeks weer op.

Een paar maanden geleden meldde Vitaya dat ‘Home and Away’ er even tussenuit ging voor een zomerstop. Die is intussen duidelijk voorbij, want vanaf 15 augustus wordt de soap opnieuw uitgezonden. Omdat het al even geleden is dat de avonturen van Summer Bay op de buis waren, zullen de laatste twee afleveringen van voor de zomerstop eerst heruitgezonden worden.