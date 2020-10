Vitaya en VIJF krijgen boete wegens sponsorvermeldingen op tv TDS

08 oktober 2020

11u35

Bron: BELGA 0 TV De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) legt de zenders Vitaya (VTM3) en VIJF boetes op vanwege schendingen van de regels rond sponsorvermeldingen. Ze krijgen elk een boete van 10.000 euro.

Vitaya krijgt de boete voor sponsorboodschappen voor een geneesmiddel voor en na het programma ‘Open Keuken’. Die boodschap was niet in overeenstemming met de geldende regelgeving. Een sponsormelding mag namelijk niet rechtstreeks aanzetten tot consumptie en de boodschap moet zich op promotioneel vlak beperken tot het verhogen van naam-, merk- of productbekendheid. Vitaya werd op de kabel recentelijk vervangen door VTM3.

Ook VIJF hield zich niet aan de regels rond sponsorboodschappen voor een webwinkel gespecialiseerd in onder meer inktpatronen, toners en kantoorartikelen. “Door de specifieke verwijzing naar gunstige prijzen, zowel auditief als visueel, bevatten de sponsorvermeldingen een duidelijk promotioneel element dat rechtstreeks aanspoort tot consumptie”, oordeelde de VRM.

Dat er bij de bedrijven achter Vitaya en VIJF, respectievelijk DPG Media en SBS, al gelijkaardige inbreuken werden vastgesteld, heeft bijgedragen tot de sancties. Daarnaast hield de VRM wel rekening met het beperkte marktaandeel van de programma’s.

