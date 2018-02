Virale video bewijst: machoheld James Bond is niet meer van deze tijd DBJ

02 februari 2018

14u46 0

Een machoheld als James Bond is niet meer van deze tijd. Dat is de teneur die op Twitter heerst nadat er een video werd verspreid om aan te tonen hoe vrouwonvriendelijk 007 wel is. Toegeven, in het 'metoo'-tijdperk doen sommige fragmenten echt de wenkbrauwen fronsen.