Violet Braeckman uit 'Over Water' en 'GR5': "Ik treed uit mijn oevers zodra ik van iemand hou"

10 april 2020

06u00

Bron: TV Familie 0 TV Met ‘GR5’ serveert Eén ons elke zondagavond een spannende thrillerreeks. Over vier vrienden die willen weten wat er met hun vriendin Lisa is gebeurd, vijf jaar geleden. Lisa wandelde in haar eentje de GR5, een internationale wandelroute van Rotterdam tot Nice. Tijdens die tweeduizend kilometer lange tocht verdween ze spoorloos. Violet Braeckman (23) speelt Zoë, één van de vier. Ze is bekend van de reeksen ‘Salamander’, ‘De twaalf’ en ‘Over water’, schrijft TV Familie.

“Het was een héél bijzondere reis”, vertelt de Wetterse Violet in Humo. "We hebben ze afgelegd zoals de personages dat doen, en hebben alles dus in chronologische volgorde opgenomen. Daar zal wel een praktische reden voor bestaan, maar voor ons – de acteurs – voelde het als de enige manier om dit geloofwaardig te kunnen spelen.”

Grootmoeder

Violet Braeckman heeft haar talent van geen vreemden. Haar moeder Inge is film- en theaterstyliste. “En mijn grootmoeder – de mama van mijn mama – was indertijd een studente van de befaamde Herman Teirlinck. Ze heeft nog samengespeeld met Julien Schoenaerts. Een echte acteercarrière is er niet van gekomen, maar de liefde voor mooie fictie is nooit gesleten.”

Violets oma is nu 81 en heeft nog altijd een abonnement op de opera. Violet: “Dan maakt ze zich druk: ‘Als het zo voortgaat, met al die naakte acteurs op de scène, heeft ons Inge straks geen werk meer.’ En als ik dan antwoord dat ze toch telkens weer haar abonnement verlengt, zegt ze: ‘Ja, natuurlijk! Zo zie ik nog eens iets, hé!’”

Violet herinnert zich haar eerste cinema-ervaring levendig: “Mijn ouders woonden in een soort loods waar ze regelmatig gigantische themafeesten gaven. Toen ik negen jaar was, was het thema Moulin Rouge. De morning after mocht ik samen met de overblijvers naar die film kijken, in het groot op onze muur geprojecteerd. Ik was waarschijnlijk te jong om hem te zien en te begrijpen, maar die beleving heeft iets in gang gezet bij mij."

De twijfel, de tranen

Haar vader ziet Violet niet meer. “In mijn tienerjaren is hij vertrokken - momenteel is er geen enkel contact – en dat is prima”, zegt ze. “Enfin, prima: dat is hoe het gegaan is, en ik voel niet de behoefte om daarover te rouwen. Mijn moeder, mijn broer en ik: wij hebben het goed met elkaar.”

Klappen krijg je, of je nu wilt of niet. What doesn’t kill you, makes you stronger’. “Dat is dan het zinnetje waarmee je jezelf ongenaakbaar hoort te maken”, aldus Violet. “En soms klopt dat, en komt er uit de pijn iets goeds. Maar even vaak is dat niet het geval. Ik heb het bijvoorbeeld even gehad met liefdesbreuken. Met het verwijt, de twijfel en de tranen die daar altijd weer op rijmen.”

Violet is vrijgezel, zo laat ze verstaan: “Op dit moment ben ik niet afhankelijk van iets of iemand, en dat is wat ik nu nodig heb. Nochtans ben ik heel goed in verliefd zijn. Ik treed uit mijn oevers zodra ik van iemand hou. En maar goed ook: als je hier maar een jaar of tachtig mag rondlopen, kun je maar beter een beetje liefde tegenkomen."

