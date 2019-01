Vintage daten met een gouden randje: ‘Blind Date’ komt terug MVO

23 januari 2019

14u14 0 TV Ter gelegenheid van de 30ste verjaardag van VTM maakt datingshow ‘Blind Date’ zijn comeback. In een fonkelnieuw jasje.

Nathalie Meskens neem het plaatsje van Ingeborg in en wordt gastvrouw van het hele gebeuren. “Ik was 13 toen Blind Date begon en was meteen grote fan. Van Ingeborg en van het spelletje”, aldus Meskens. “Iemand versieren op televisie en met een wand ertussen, dat was toch wel heel speciaal. En het moment dat de wand openging, was pure magie. Die magie voel ik nu opnieuw als ik zelf naast de wand sta. De zenuwen gieren door de keel van de kandidaten. Ondertussen bestaan er wellicht duizend manieren om te daten, maar amper zo spannend als in ‘Blind Date’.”

Naast een paar nieuwigheden zal de show nog erg herkenbaar zijn: de onvergetelijke begintune, de commentaarstem, de wand die openschuift én… de dubbele zwaai op de trap.

‘Blind Date’ is vanaf 6 februari om 21u15 terug te zien op VTM.