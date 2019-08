Vincent Valckx over de aandacht na ‘Mag ik u kussen?’: “Ik heb het gekus zoveel mogelijk proberen afblokken” Hanne Van Tendeloo

14 augustus 2019

13u40

Bron: HUMO 0 TV Twee jaar geleden nam nobele onbekende Vincent Valckx (29) deel aan zes afleveringen van ‘Mag ik u kussen?’, het programma waar hij als redacteur voor werkte. Dinsdag breide hij nog wat extra tijd aan zijn 15 minutes of fame door ook in ‘Switch' op te duiken. “Ik heb een speciale band met Adriaan Van den Hoof”, vertelt hij in HUMO.

Vincent Valckx werkte twee jaar geleden als redacteur voor ‘Mag ik u kussen?’ toen presentator Bart Peeters en zijn toenmalige baas, Peter Stevens, hem vroegen om mee te doen met een cafétest. “Toen bleek ik ook nog eens heel goed op het scherm te pakken", vertelt Vincent Valckx in HUMO. Zo belandde hij aan de andere kant van de camera en mocht hij meedingen naar het hart van beroemde vrouwen. “Het was vooral de aflevering met Danira Boukhriss die is blijven hangen in de hoofden van de mensen. In ‘Als je begrijpt wat ik bedoel’, een populaire ronde die het moet hebben van de seksuele toespelingen, probeerde ik Danira te verleiden door haar uitvoerig te vertellen hoe een partijtje voetbal tussen ons tweetjes er zou uitzien”, klinkt het. “Niks schunnigs, maar er zaten wel wat grappen in à la ‘Ik duik in al uw gaten’ en ‘Ik ruk op langs uw flanken’. Bij Danira heeft mijn humor toen niet gepakt, maar het filmpje is achteraf wel ontzettend vaak gedeeld op het internet, tot op voetbalsites toe. Ook in Nederland is het heel vaak bekeken.”

De plotse aandacht had opvallende gevolgen. “Op de wei van Werchter kwamen er voortdurend vrouwen naar me toe: ‘Hé, mag ik u kussen?’ Dat zal ook wel met de alcoholconsumptie op zo’n festivalweide te maken hebben”, vertelt Valckx. “Ik kreeg overigens dezelfde vraag van mannen. Een speciale ervaring. Ik heb het gekus zoveel mogelijk proberen af te blokken. Bij mannen gebeurde het weleens dat ik het toeliet - ik worstel niet met mijn geaardheid, dus ik vond het wel grappig om eens door een man gekust te worden - maar bij vrouwen vond ik het toch niet echt fair tegenover mijn eigen vrouw. Zij stond er trouwens vaak naast, als de vraag me werd gesteld. Haar blik sprak dan boekdelen (lacht).”

Gisteren was Valckx kort even in ‘Switch’ te zien wanneer hij het presentatiestokje even van Adriaan Van den Hoof overneemt. Veel zal het niet teweeg brengen, denkt hij. “Maar ik vind het wel heel fijn, hoor. Ook omdat het weer met Adriaan is. Samen met hem deed ik mijn allereerste cafétest. Dat heeft voor een speciale band gezorgd.”

Lees het volledige interview in HUMO.