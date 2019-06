Vincent Banic treurt om vertrek collega en goede vriendin Bab Buelens bij ‘Familie’: “Guido zal nooit meer dezelfde zijn ... En ik ook niet” Jan Ruysbergh

18 juni 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV “Het is voor mij echt aanpassen zonder Bab”, zegt Vincent Banic (31) in Dag Allemaal over het vertrek van zijn tv-verloofde bij ‘Familie’. Voor zíjn personage kan het nu wel weer alle kanten op, maar Vincent zou het vreemd vinden als Guido meteen aan een nieuwe liefde zou worden gekoppeld.

Het mooiste koppel in ‘Familie’ is niet meer. Wie Emma en Guido op het scherm zag zoenen, had de indruk naar een echt verliefd koppeltje te kijken. Even deed het gerucht de ronde alsof Bab Buelens (25) en Vincent ook in het echte leven een liefdesband hebben, maar dat hebben de twee nooit toegegeven. Wel hielp hun intense vriendschap om hun rol zo overtuigend neer te zetten. Begrijpelijk dat de breuk van hun personages, en de daaropvolgende exit van Bab, voor beide acteurs een emotionele beproeving is. Dat vertelde Bab vorige week al in Dag Allemaal, en wordt door Vincent manifest beaamd. “Ik vind het een héél spijtige zaak dat Bab weg is”, zegt Vincent. “We hebben zoveel leuke dingen meegemaakt samen.”

Bab heeft je drie jaar geleden ook wegwijs gemaakt op de set toen jij ineens de nieuwe Guido werd.

(knikt) Ik heb heel veel van haar geleerd. Ze heeft me het personage echt beter leren kennen. Ze had natuurlijk ook al twee Guido’s gehad hé. (het personage werd voor Vincent vertolkt door Jordi Rottier en Jelle Florizoone, die al na een jaar vervangen werd door Vincent, ndvr) Gaandeweg heeft zij mee de huidige Guido gevormd. Na haar ­vertrek zal hij ook nooit meer dezelfde zijn. En ik ook niet.

Je verstandhouding met Bab was en is nog altijd heel goed. Hoe is het om zonder haar op de set te staan?

Ik mis Bab superhard. We zijn echt de allerbeste vrienden en het is een hele aanpassing om zonder haar te spelen. Zij is de meest eerlijke, onbaatzuchtige actrice die ik ken. Ze zorgt er altijd voor dat je het beste van jezelf laat zien.

Bab vertelde in Dag Allemaal dat ook jij het moeilijk had met het feit dat Emma Guido bedroog.

Toen ik die verhaallijn voor het eerst te horen kreeg, vond ik het wel jammer. En nu nog steeds, omdat Guido en Emma in mijn ogen een goed koppel waren die al menig woelig water doorploeterd hadden. Er was al eens bedrog in het spel, maar dat hadden de twee overleefd.

Guido keek enorm uit naar het huwelijk. Heel wat kijkers leven nu met hem mee. Doet dat jou wat?

Ik volg het allemaal niet zo. Maar dat mensen met Guido inzitten is wel lief natuurlijk.

En nu: een nieuw lief voor Guido. Kijk jij daarnaar uit?

Tja, het kan vanaf nu weer alle kanten op. Ik denk wel dat Guido eerst even de breuk met Emma zal moeten verwerken alvorens hij een nieuwe relatie kan beginnen. Dat zou alleszins mijn advies zijn voor hem.

Je hebt ook afscheid moeten nemen van je twee tv-dochters. Wat doet dat met jou?

Mijn twee monstertjes uitzwaaien was best zwaar. Na hun laatste scène namen we uitgebreid de tijd om afscheid te nemen. En nee, ik heb het niet droog gehouden. Ana-Lucía en Nina zitten voor altijd in mijn hart. Maar ook zij kunnen net als Emma ooit nog terugkomen hé, je weet maar nooit. Een soap is en blijft een soap, hé.

Doet Babs vertrek je ook ­nadenken over je eigen toekomst bij ‘Familie’?

Goh, ik denk niet dat ik dat nu meer doe dan anders. Het kan op elk moment voor eender wie gedaan zijn. Daar moet je gewoon rekening mee houden. Ik probeer me daar zo weinig mogelijk zorgen over te maken. Wat voor mij telt, is Guido zo goed mogelijk neerzetten zolang het duurt.

De combinatie met het Kroatische restaurant dat je samen met je vader in Antwerpen uitbaat, blijft doenbaar?

Het is best wel pittig, zeker omdat ik er ook nog modellenwerk bij doe. Maar dat restaurant is wel echt mijn passie. Gelukkig kan ik rekenen op mijn papa als ik zware draaidagen heb. We houden gewoon vast aan lekker en eerlijk mediterraans eten serveren. De zaken gaan dan wel goed, toch hopen we nog altijd verder te kunnen groeien. Wie weet wat de toekomst nog allemaal brengt.

Droomt je vader er nog altijd van om terug te keren naar Kroatië?

Ja. Als hij naar ginder gaat, reis ik soms mee. Kroatië voelt voor mij als thuis. En het is het mooiste land ter wereld. (lachje) Mijn roots liggen daar. Dus als het zich aandient, zou het kunnen dat ik daar ga wonen. Wanneer? Geen idee. In de zomer ga ik er alvast op familiebezoek, met mijn lief. Even zorgeloos ­genieten van elkaar in mijn thuisland. Zalig wordt dat.