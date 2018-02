Vincent Banic: "Ik kreeg in het echt ook al eens een voorstel voor een wilde nacht hoor, voor véél geld" HL

27 februari 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 1 TV Onrust onder de soapfans nu ‘Familie’ de wereld van de betaalde liefde verkent. Guido Van den Bossche verdient immers bij als gigolo om z’n schulden te kunnen betalen. Een brug te ver, vinden veel kijkers. "Een realistische en zelfs herkenbare verhaallijn", sust acteur Vincent Banic (29), die Guido speelt in Dag Allemaal.

Het wordt een cruciale week voor Emma (Bab Buelens) en Guido in ‘Familie’. Het jonge koppel zit in zwaar weer, want Guido werd in een zaak van heling van gestolen goederen veroordeeld tot het betalen van een boete van 32.000 euro. Geld dat hij helaas niet heeft. En dus gaat de zoon van Jan en Linda op zoek naar alternatieve inkomsten. 

