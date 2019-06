Villa van ‘The Sopranos’ te koop voor 3 miljoen euro RL

02 juni 2019

06u59

Bron: The Cut 0 TV Twintig jaar geleden ging ‘The Sopranos’ in première. Het wel en wee van de Italiaans-Amerikaanse maffiafamilie wist een miljoenenpubliek zes seizoenen lang te boeien. Voor de meest fanatieke volgers is er nu wel een heel bijzondere souvenir te koop: de villa waarin Tony Soprano en zijn familie woonden, staat te koop.

De luxe villa ligt in een buitenwijk van North Caldwell in de staat New Jersey. Hoewel de meeste scènes die zich in het huis afspeelden op een nagebouwde set werden opgenomen, is de buitenkant van het huis veelvuldig in de serie te zien. Liefhebbers van de serie hebben zelfs een speciale Facebookpagina gemaakt voor de woning.

Badjas

De villa krijgt dan ook regelmatig bezoek van fans. Sommigen rijden met hun wagen het terrein op, zoals in de openingsscène van de serie. Anderen poseren - net zoals Tony Soprano - met hun badjas bij de oprit. De foto's worden natuurlijk gedeeld op de eerdergenoemde pagina op Facebook.

3 miljoen euro

De huidige eigenaren hebben het pand niet bij een makelaar ondergebracht. Wie interesse heeft kan een bod uitbrengen via sopranoshouseforsale@gmail.com. Geïnteresseerden moeten wel over diepe zakken beschikken: de villa van ruim 520 vierkante meter wordt niet voor minder dan 3 miljoen euro verkocht.