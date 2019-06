Viktor Verhulst zelden te zien in ‘Love Island’: “Het is niet omdat ik niet in beeld ben, dat ik niet werk” TK

26 juni 2019

08u23

Bron: NB 0 TV Op ‘Love Island’ wordt nu al bijna een maand gezocht naar de ware liefde en het beste koppel, maar van presentator Viktor Verhulst (24) hebben we eigenlijk nog niet zo veel gezien. Hij en zijn Nederlandse collega Holly Mae Brood komen erg weinig in beeld, en daar komt natuurlijk reactie op.

Verhulst krijgt wel eens het verwijt dat hij betaald wordt om op vakantie te gaan. Hij begrijpt die beschuldigingen wel, vertelt hij in Het Nieuwsblad. “Ik snap dat de mensen het een beetje in het belachelijke trekken, maar ik relativeer het zelf, onder meer op sociale media. Ik heb zelf een foto van mezelf met Holly Mae gepost met daarbij ‘vakantie 2019’. (lacht) Maar het is niet omdat de mensen me vijf minuten per week in beeld zien, dat ik maar vijf minuten per week werk. Ik woon achter de schermen de vergaderingen bij omdat ik een goede visie op het programma heb. Ik ben 24, ik heb het profiel van de kijker van Love island. Ik maak ook filmpjes voor mijn vlog (zijn videodagboek is bij Telenet te zien, red.) Maar nogmaals: ik ga niet doen alsof ik hier de zwaarste job heb.”

Hij heeft zelfs tijd om bezoek te ontvangen. “Mijn vader is langsgeweest, samen met James Cooke. En mijn goede vriend Kobe Ilsen heb ik ook een paar dagen gezien. We hebben ons geamuseerd, maar we hebben het rustig gehouden. Las Palmas is geen Londen of Ibiza, hè?”

Volgens VIER is het normaal dat Verhulst weinig in beeld komt. Volgens hen is dat gewoon het concept. “Viktor en Holly Mae Brood zijn er als host altijd op de sleutelmomenten, minstens één keer per week. Het is niet de bedoeling dat de hosts elke dag in de villa rondhangen, het is belangrijk dat de deelnemers niet uit hun bubbel gehaald worden.”