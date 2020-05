Viktor Verhulst voor het eerst openhartig over zijn moeder: “Ze houdt niet van belangstelling” LOV

14 mei 2020

14u03 14

Viktor Verhulst is tegenwoordig vaak op tv te zien, al dan niet met vader Gert. Maar over de moeder van Viktor, is veel minder geweten. “Ik heb nog nooit over mijn moeder verteld”, zegt Viktor in zijn dagelijkse vlog. “Mijn moeder staat absoluut niet graag in de belangstelling, dus of ze dit leuk gaat vinden weet ik niet.” Toch vertelt hij, naar aanleiding van haar verjaardag, enkele weetjes. “Iedereen weet dat ik een heel goede band met mijn papa heb, maar ook de band met mijn moeder is super sterk”, geeft hij toe. Hij laat ook een zeldzame foto uit zijn jeugd zijn met zijn mama.