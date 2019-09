Viktor Verhulst neemt rol van presentator over bij ‘Dancing with the Stars’: “Want Kat Kerkhofs was te duur” TDS

24 september 2019

In de backstage van ‘Dancing with the Stars’ wordt er iedere week heel wat afgelachen. Viktor Verhulst besloot zelf het heft in handen te nemen en speelde reporter van dienst. “Want Kat is blijkbaar te duur”, knipoogt Viktor.