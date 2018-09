Viktor Verhulst neemt deel aan 'De Slimste Mens': kan hij het record van zijn vader Gert verbreken? TK

17 september 2018

06u58

Bron: Het Nieuwsblad 0 TV Half oktober is het weer zover: dan strijden een hoop bekende gezichten om de titel van 'Slimste Mens ter Wereld'. Nog niet alle namen zijn bekend, maar we kunnen u wel al vertellen dat Viktor Verhulst mag plaatsnemen in de bekende stoelen. Zal hij het record van zijn vader Gert kunnen verbreken?

Clara Cleymans, Peter Van de Veire, Saartje Vandendriessche, Julie Colpaert, Wouter Vandenhaute en Hans Vanaken waren al bekend, en nu wordt ook Viktor Verhulst toegevoegd aan het lijstje met deelnemers aan 'De Slimse Mens'. Erik Van Looy kon de zoon van Studio 100-baas Gert Verhulst strikken voor zijn intussen legendarische quiz.

Viktor zal alvast geweldig zijn best moeten doen, wil hij in de voetsporen van zijn vader treden. Toen Gert Verhulst in 2014 na lang aandringen zijn kans waagde in de quiz, overleefde hij maar liefst 11 afleveringen. Een record, want niemand deed het sinds de start van het programma in 2003 beter. Freek Braeckman, Linda De Win, Otto-Jan Ham... zij haalden die magische 11 aflevering wel, maar verloren die vervolgens. Verhulst mocht wel door naar de twaalfde aflevering, maar die kwam er nooit door de start van de finaleweken. Hij werd uiteindelijk derde in de finale-aflevering, na winnaar Adil El Arbi en Bart De Pauw.

Dat Erik Van Looy Viktor wist te strikken, is erg opvallend. Hij werkt immers voornamelijk achter de schermen van tv-programma's - momenteel staat hij mee in voor Gert Late Night. Verder houdt hij zich zo ver mogelijk van alle schijnwerpers, al was zijn smakkerd met Marthe van K3 op de Story Awards een uitzondering. De twee zijn intussen wel uit elkaar.