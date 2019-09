Viktor Verhulst mag meedoen aan ‘Dancing With The Stars’, maar is erg geschrokken: “Het ongeluk speelt zich voortdurend af in mijn hoofd” IDR

21 september 2019

11u30 8 TV Na zijn auto-ongeval van vorige week zag het er even niet goed uit voor Viktor Verhulst, maar de 25-jarige 'Love Island'-presentator zal morgen toch al dansend te zien zijn in de startaflevering van 'Dancing with the Stars'. Al is hij wel erg geschrokken en kwam er ook wat kinesitherapie aan te pas.

Er was even twijfel over zijn deelname, klonk het eerder deze week bij VIER. “Viktor ging met zijn wagen meermaals over de kop, wat een whiplash tot gevolg kan hebben”, aldus SBS-woordvoerster Lies Maesschalk. “Die heeft hij momenteel niet, maar dat kan nog komen. De dokters hebben hem daarom aangeraden om het de eerste dagen voorzichtig aan te doen en zware inspanningen te vermijden.” Die vrees bleek gelukkig ongegrond.

Hoe Viktor het er precies van afbrengt en op welke tonen hij - samen met zijn danspartner Natascha - de jury probeert te overtuigen, kunnen we uiteraard nog niet verklappen. Maar hij was gisteren in ieder geval present voor de opnames van de eerste aflevering, die morgen wordt uitgezonden.

Verhulst reed vorige week vrijdag omstreeks 17u in op een file in Jabbeke die was ontstaan na wegenwerken. Zijn Range Rover ging enkele keren overkop, maar de VIER-presentator kwam gelukkig ongedeerd uit het ongeval. Er raakte ook niemand anders gewond. Twee wagens liepen wel blikschade op. “Het is een wonder dat ik ongedeerd uit het ongeval gekomen ben”, reageerde Verhulst achteraf. “Ik ben dan ook enorm opgelucht dat er niemand anders gewond geraakt is. Ik besef dat het anders had kunnen lopen.”