Viktor Verhulst liep ‘jeugdtrauma’ op in de Efteling: “Ik was zo bang, dat vergeet ik nooit meer” TDS

26 oktober 2019

10u35

Bron: VIER 1

Zondagavond wordt het bibberen in ‘Dancing with the Stars’. De dansende BV’s halen voor Halloween dan ook hun grootste angsten boven en bij Viktor Verhulst (25) heeft zijn angst alles te maken met de Efteling. Hij liep er als kind dan ook een waar ‘jeugdtrauma’ op in de populaire attractie Carnaval Festival, waar bezoekers een ritje maken door allerlei taferelen die negen regio’s van de wereld uitbeelden? Victor is dat ritje van toen nog lang niet vergeten, zo blijkt.