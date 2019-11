Viktor Verhulst laat zich uit ‘Dancing With The Stars’ stemmen: “Ik ben heel opgelucht” KDL

03 november 2019

22u16

Bron: VIER 50 TV Elke week hebben Viktor Verhulst en zijn danspartner Natascha hun uiterste best gedaan en alles gegeven in ‘Dancing with the Stars’. Maar in de halve finale deed Viktor een oprechte oproep naar het stemmende publiek. Hij vroeg hen niet meer op hem te stemmen en dat gebeurde uiteindelijk. Viktor moest het programma net voor de finale verlaten.

“Ik heb rekening gehouden met mijn eigen gevoel en vond niet dat ik thuishoorde in de finale, dus ik hoop echt dat die drie er volgende week een topshow van zullen maken”, reageerde Viktor meteen nadat hij te horen had gekregen dat in de halve finale van het dansprogramma sneuvelde.

(Lees verder onder de video)

Eerder op de avond had de zoon van presentator Gert Verhulst zich tot de kijkers van het programma gericht. “Ik weet dat we volgende week drie dansen zouden moeten doen, maar ik wil even zeggen dat ik me de afgelopen weken helemaal gesmeten heb. Ik heb alles uit mijn lijf gehaald wat erin zat, ik heb geprobeerd om op een zo goed mogelijk niveau te raken, maar ik besef heel goed dat mijn drie fantastische collega’s gewoon stukken beter zijn”, begon hij zijn verhaal. “Ik wil Natascha en de mensen thuis die op mij gestemd hebben super hard bedanken voor de afgelopen weken, maar ik zou toch willen vragen om de stemmen die ze normaal aan mij zouden geven vandaag aan één van mijn drie fantastische collega’s te geven”, ging hij verder. “Ik vind dat deze drie mensen in de finale moeten staan. Ik hoor daar niet thuis. Dit is het. Ik ga volgende week niet plots op een finalewaardig niveau zitten.”

(Lees verder onder de video)

De oproep van Viktor kwam er na de commentaar van de afgelopen weken. Op sociale media lieten heel wat mensen zich uit over de prestaties van Viktor en het feit dat betere dansers de wedstrijd al moesten verlaten. Nu Viktor uit de wedstrijd ligt, stromen de reacties op Twitter ook opnieuw binnen.

Blij dat het publiek heeft geluisterd naar hem ♡ #dwts Britt ♡(@ Mariexverhulst) link

VIKTOR EINDELIJK BUITEN WHOOPDEEDOO #dwts Bram 🍂(@ Kaaskr0ket) link

Viktor is opgelucht 😍 en dat is belangrijker dan dat hij gspannen in de finale moet staan #dwts ᗷIEKE💕 | 0(@ BEVER_aert) link

Hartjes voor Viktor!!!❤️ Ondanks alles heeft hij het toch maar gedaan #dwts Ems✨(@ emilypeeraer) link

HAD VIKTOR

DIT EEN WEEK EERDER KUNNEN DOEN

DAN ZAT IANTHE ER NOG BIJ #DWTS olivia ⚢(@ katicatparril) link