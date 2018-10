Viktor Verhulst heeft een groot probleem: het beste uit ‘De Slimste Mens’ aflevering 10 MC

31 oktober 2018

22u57

Bron: Eigen berichtgeving 0 TV Wat een eerder saaie tiende aflevering leek, eindigde woensdagavond met een dubbele suspens. Eerst kaapte VTM-journaliste Julie Colpaert op een diefje de overwinning weg. Uitgerekend met een sportfragment. En dan werd Viktor Verhulst in de finale slachtoffer van zijn eigen tactiek.

‘De Slimste Mens ter Wereld’ was de voorbije weken min of meer een saai tv-spelletje: drie kandidaten spelen tegen elkaar en na nauwelijks een uurtje wint VTM-journaliste Julie Colpaert door super te scoren in de filmpjesronde. Met dit beproefde succes opende Julie de poort voor een elfde deelname. Een aflevering die al jaren het woord ‘verdoemd’ meekrijgt. Al tien kandidaten beten hun tanden stuk op die elfde deelname. Overleeft Julie het, dan is ze sowieso al ‘De Slimste Vrouw ter Wereld’. En kan ze, mits winst in een mogelijk twaalde deelname, absoluut recordhoudster worden. Goeie raad voor Julie: gewoon iedere keer de filmpjesronde overheersen...

Maat voor niets

Precies de filmpjesronde leek voor het eerst dit seizoen een maat voor niets te gaan worden. Bij aanvang was er slechts 43 seconden tijdsverschil tussen de slechtste score (Julie) en de beste (Viktor). Maar bij het filmpje over de 92ste verjaardag van koningin Elisabeth wist Julie maar twee goeie antwoorden te bedenken. Frank en Viktor konden niet profiteren. Daarna was het aan Frank Boeckx om te stuntelen. Drie goede antwoorden over de film ‘Armageddon’. Geen extra score voor de anderen. Exact 34 seconden tijdsverschil scheidden toen de beste en slechtste score. Viktor kreeg een sportfragment (4 X 400 goud in Berlijn), maar blokkeerde een eerste keer na drie goede antwoorden. Waarop Colpaert feilloos uitspeelde met twee goede antwoorden en 90 seconden bonus. Héél straf.

Rik Verheye is hevige Club-fan, maar steunt toch Anderlecht-doelman Frank Boeckx:

De VTM-journalist speelt donderdagavond voor een plaatsje in de Slimste Mens-annalen. Verliezen betekent nummer elf worden in de groep van straffe spelers die ‘de vloek van de elfde’ niet overleven. Winnen, rechtstreeks of in de finale, betekent het record evenaren van Gert Verhulst. En meteen uniek zijn, want dan mag zij een twaalfde keer aantreden. Dat kon Verhulst in zijn recordjacht niet, wegens geen gewone afleveringen meer.

Jurybankje

Op het jurybankje zat het duo Jeroom-Rik Verheye. Niet super opvallend, wel markant. En met Anderlecht-keeper als gedroomde en welwillende schietschijf. Al even leuk in deze quiz is dat versprekingen niet meer worden weggeknipt. Waardoor ze meteen grappig worden.

De dolste fratsen van Jeroom en Rik Verheye:

De leukste quotes

Rik Verheye (over Boeckx): “Ik denk dat hij heel gemotiveerd gaat zijn omdat hij nog eens mag spelen”. Verheye geeft Boeckx ook nog een t-shirt met het opschrift ‘Frank de Bank’, een knipoog naar ‘Frank de Tank’.

Jeroom is echt wel op dreef: “Wat maakt mij gelukkig? De eindgeneriek van deze quiz”. Of: “Zijn wij goed in het nemen van beslissingen? Neen, anders zouden wij hier niet zitten”. Of nog: “Mijn favoriete kleur? Blank”.

Erik Van Looy (over föhnen): “Mijn haardroger is van Apple. Een haarphone dus”.

“Laat jij soms windjes?” Soms is de ene vraag wat luchtiger dan de andere:

Kantelmomenten

Na een trage start in de ‘3-6-9’-ronde, waarbij het leek of niemand in gang wilde schieten, trekt Viktor meteen het laken naar zich toe door tijd in te pikken van de tegenstanders in ‘Open Deur’ en ‘Puzzel’.

De fotoronde wordt vooral sterk gespeeld door Julie en Frank, maar Viktor is de sluwste door extra tijd binnen te halen.

De filmpjesronde is voor het eerst dit seizoen niet meteen doorslaggevend. Julie en Frank spelen matig, maar de concurrentie profiteert niet. Dat doet Julie ultiem wel als Viktor flatert. Negentig seconden extra en winst met exact 7 seconden. Sterk.

In de finale lijkt Frank Boeckx een vogel voor de kat. Maar halfweg geeft Viktor een unieke kans weg om het verschil te maken door niks zinnings te weten over Paul Simon. Op het juiste moment laat hij zich strategisch goed zakken, hoopt dat hij geen spijt zal krijgen en doet ondertussen de groetjes aan zijn mama die in de studio zit, maar wordt dan effectief door die eigen tactiek verraden omdat hij niks weet over Ghandi. Het woordje ‘Mahatma’, de voornaam van Gandhi, wordt hem fataal.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Julie Colpaert: 365 sec.

2. Viktor Verhulst: 358 sec.

3. Frank Boeckx: 314 sec.

De stand

1. Julie Colpaert: 10 deelnames 7 overwinningen, 3 finales gewonnen

2. Saïd Boumazoughe: 3 deelnames 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

3. Viktor Verhulst: 3 deelnames 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

4. Michèle Cuvelier: 3 deelnames 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

5. Guy T’Sjoen: 2 deelnames 1 overwinning, 1 finale verloren

6. Liesa Naert: 2 deelnames 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

Nieuwkomer

Acteur Boris Van Severen