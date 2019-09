Viktor Verhulst duikt op in Nederlands programma van Paul De Leeuw MVO

Viktor Verhulst laat de tv-wereld niet achter zich na 'Love Island'. Binnenkort is hij te zien in 'Ranking The Stars', een Nederlands spelprogramma van Paul De Leeuw.

In het programma moeten bekende personen elkaar rangschikken aan de hand van enkele vragen. Die vragen werden op voorhand beantwoord door honderd kijkers. Het is de bedoeling dat ze die volgorde proberen te achterhalen. Viktor wordt één van de bekende deelnemers, aangezien ‘Love Island’ ook in Nederland te zien was en hij nu ook daar bekendheid heeft verworven.