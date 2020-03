Vijftiende seizoen ‘Flikken Maastricht’ komt eraan Marlies van Leeuwen

06 maart 2020

07u39

Bron: AD 0 TV De fans van politieserie ‘Flikken Maastricht’ kunnen hun hart ophalen, want er komt een vijftiende seizoen. Dat laat omroep AvroTros op Instagram weten. “We gaan nog even door”, staat er bij een afbeelding van het nummer 15. Al sinds 2006 is ‘ Flikken Maastricht’ een succes.

Vanavond is de 150ste aflevering van de politieserie te zien in Nederland. De mijlpaal is een paar weken geleden al flink gevierd door de cast. “Gisteren kwamen onze grote bazen naar de set en gaven ze ons een groot cadeau”, schreef actrice Angela Schijf eind januari op Instagram. “Een prachtige ring, gemaakt door Anneke Schat en geïnspireerd op haar ontwerp van de Gouden Televizier Ring 2014, die de serie toen won. Een cadeau ter ere van de 150e aflevering die op 6 maart uitgezonden zal worden. De langstlopende Nederlandse dramaserie, wow.”



‘Flikken Maastricht’ is een Nederlandse politieserie en speelt zich af in, zoals de naam al zegt, Maastricht. Rechercheur Eva van Dongen (Schijf) en haar partner Floris Wolfs (Victor Reinier) krijgen samen met hun collega’s in uniform te maken met chantagepraktijken, moord en doodslag, verdwijningen en drugszaken. Ook hun persoonlijke levens komen aan bod. Bij ons wordt de reeks op Eén uitgezonden, met wat vertraging. Komende zomer zullen wij het twaalfde seizoen te zien krijgen.

The Flikken-story continues... Floris en Eva staan nu vrijdag al even in een kapelletje. Ter leering ende vermaeck 😉 Deze herfst mogen we het vijftiende seizoen opnemen van onze serie. Houdt het dan nooit op? #flikkenmaastricht #evavandongen https://t.co/IIpcNKJdDH pic.twitter.com/DSpzCDOYJX Angela Schijf(@ angelaschijf) link