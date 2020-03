Vijftien jaar geleden kwam een einde aan ‘The Osbournes’: dit waren de meest hilarische momenten uit de realityshow Bram De Brabander

26 maart 2020

11u00 1 TV Geen aflevering van ‘The Osbournes’ zonder het woord ‘f**k’. Pater familias Ozzy (71) vloekte er in de realityshow, die van 2002 tot 2005 op MTV te zien was, hevig op los. Samen met z’n echtgenote Sharon (67) en twee van zijn drie kinderen, Jack (34) en Kelly (35), deelde hij lief en leed met de kijker. Intussen is het vijftien jaar geleden dat de laatste aflevering werd uitgezonden - op 21 maart 2005. Hoog tijd dus om de meest hilarische momenten uit de show nog eens op een rijtje te zetten.

Ozzy en technologie

Ozzy leek in de realityshow vaak op een andere planeet te leven. Getuige daarvan was het moment waarop de zanger een telefoon hoorde rinkelen en reageerde met de woorden: ‘What the f**k is that?’

Ook het instellen van een nieuwe tv bleek geen makkelijke klus voor de zanger.

De ‘liefdevolle’ momenten tussen Ozzy en Sharon

Hoewel ze elkaar graag zagen, zat het er ook vaak bovenarms op tussen Ozzy en Sharon. Op een bepaald moment gaf de zanger z'n vrouw een knuffel met de woorden: “Ik ben dol op je, lieverd. Now f**k off.”

De wijze raad van de pater familias

Gelukkig had Ozzy ook vaak wijze woorden klaar voor zijn gezin. “Kom niet voor de middag uit je bed”, bijvoorbeeld.

Al kwamen er soms ook echt intelligente woorden uit de mond van Ozzy. Een van z’n bekendste oneliners is nog steeds: “Het leven trapt je soms keihard in de ballen.” En dat klopt als een bus.

De oneliners van Sharon

Een keukenprinses was Sharon Osbourne niet echt, maar daar had ze vrede mee genomen. “Martha Stewart (een bekende tv-kok, red.) kan m’n scrotum likken”, schreeuwde ze uit in een bepaalde aflevering. Nog hilarischer werd het toen ze plots besefte dat ze misschien helemaal geen scrotum heeft.

De bijzondere opvoedingsmethodes van Ozzy en Sharon

“Wat ik ga zeggen als agenten bellen omdat ze m’n kinderen hebben gearresteerd? Sluit ze godverdomme op!”, vertelde Sharon in een aflevering aan haar zoon Jack.

Een gynaecoloog? Die heb je volgens Ozzy helemaal niet nodig.

De lichaamshygiëne van Jack

De jongste zoon Jack kreeg vaak opmerkingen over z'n lichaamsgeur, vooral van zus Kelly. Wanneer mama Sharon een complimentje geeft aan haar tiener, antwoordt die laconiek: “Ja, ik heb gedoucht.”

De haat-liefdeverhouding met hun honden

De Osbournes houden van hun honden, maar wanneer Sharon een therapeut inschakelt om de beesten in het gareel te houden, krijgt Ozzy het moeilijk. “Ik dacht dat ik alles gezien had, maar nu heb ik een f***ing hondentherapeut.”

En dan was er ook nog al die hondenpoep in huis.

Lachen met andere celebrities

Het gezin Osbourne heeft een uitgesproken mening. Ook over andere celebrities. In een bepaalde aflevering moet Christina Aguilera het bijvoorbeeld ontgelden. “Wanneer Christina kerstliedjes begint te zingen, wil ik mezelf krabben", aldus Sharon.