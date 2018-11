Vijfde seizoen 'Prison Break' binnenkort op Netflix SD

22 november 2018

20u04 0 TV Het was lang wachten voor de fans, maar het vijfde seizoen van ‘Prison Break’ is binnenkort te streamen. Netflix laat weten dat het nieuwste seizoen van populaire serie rond Michael Scofield vanaf 1 december online komt te staan.

De eerste vier seizoenen van ‘Prison Break’ waren een wereldwijd succes. In 2009 stopte de serie, maar FOX liet Michael Scofield en zijn vrienden in 2017 terugkeren voor een vijfde seizoen. Dat werd alleen op Amerikaanse televisie uitgezonden. Het bleef lang onduidelijk of Netflix, dat de eerste vier seizoen in z’n bibliotheek heeft, het comebackseizoen zou uitzenden. Nu is bekendgemaakt dat op 1 december alle negen afleveringen van het laatste seizoen kunnen worden gestreamd.

Het vijfde seizoen van ‘Prison Break’ draait om Lincoln Burrows, de broer van Michael Scofield. Michael zou nog in leven zijn en Lincoln gaat op zoek naar hem met de anderen met wie de twee zijn ontsnapt.

Overigens stopt het verhaal van de vluchtgevaarlijke mannen hier niet: Prison Break seizoen 6 is inmiddels aangekondigd door FOX.