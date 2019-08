Vijfde seizoen Peaky Blinders vanaf 4 oktober op Netflix mvdb

16 augustus 2019

23u49

Bron: ANP/BuzzE 0 TV Fans van de hitserie Peaky Blinders moeten nog tot 4 oktober wachten tot het vijfde seizoen op Netflix verschijnt. De streamingdienst kondigde de datum vrijdag aan, precies een week nadat maker BBC had bekendgemaakt dat de nieuwe reeks eind augustus op de Britse televisie in première gaat.

Peaky Blinders ontleent haar naam aan de gelijknamige bende die net na de Eerste Wereldoorlog actief was in Birmingham. In het vijfde seizoen krijgt de bende, onder aanvoering van Tommy Shelby (een rol van Cillian Murphy), te maken met de beurskrach van 1929.



Naast Cillian Murphy keren alle belangrijke hoofdrolspelers terug in het nieuwe seizoen. Ook zijn enkele nieuwe namen, zoals Sam Claflin en Brian Gleeson, toegevoegd aan de cast.