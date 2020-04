Vijfde film in ‘Hunger Games’-reeks krijgt groen licht SDE

21 april 2020

22u04

Bron: ANP 0 TV Filmstudio Lionsgate heeft officieel groen licht gegeven voor de komst van een vijfde film in de ‘Hunger Games’-reeks. De nieuwe film is gebaseerd op het nog te verschijnen boek ‘The Ballad of Songbirds and Snakes’ en wordt net als de voorgangers weer geregisseerd door Francis Lawrence (49), meldt The Wrap.

‘The Ballad of Songbirds and Snakes’ wordt een prequel en speelt zich dus af voor het eerste boek. 64 jaar om precies te zijn. Het verhaal focust zich op het personage Coriolanus Snow (gespeeld door Donald Sutherland in de eerste vier films) rond de tiende editie van de Hunger Games, lang voordat Snow de tirannieke president van Panem wordt.



De boekversie komt volgende maand uit. Schrijfster Suzanne Collins wordt opnieuw door de filmmakers bij de productie betrokken. Een opnamedatum is nog niet bekend.



De filmreeks bracht wereldwijd bijna 3 miljard dollar op en maakte van Jennifer Lawrence, die de hoofdrol vertolkte, een ster. Andere grote rollen werden gespeeld door Stanley Tucci, Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Josh Hutcherson en Liam Hemsworth.