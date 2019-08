VIJF zet dit najaar in op bekende singles en een variant van ‘Hollywoodvrouwen’ KD

28 augustus 2019

07u11

Bron: VIJF 1 TV Krijgt Astrid Coppens binnenkort concurrentie? Het zou zomaar kunnen, want VIJF zet dit najaar in op ‘Monacovrouwen’, een programma dat wel heel hard doet denken aan ‘Vlaamse Hollywoodvrouwen’. Dat VTM-programma betekende de start van (toen nog) Astrid Bryan haar carrière. Een ander programma dat over de tongen zal gaan, is ‘Celebs gaan Daten’.

‘Vlaamse Hollywoodvrouwen’ werd eind 2010 uitgezonden op VTM, daarin werden vier vrouwen gevolgd die hun leven in België hadden achtergelaten voor een nieuw bestaan in Hollywood. Eén van die vrouwen was Astrid Bryan, die na haar passage in het programma gelanceerd werd op concurrent VIJF met dank aan het programma ‘Astrid in Wonderland’. Nu lijkt VIJF een opvolger voor de Hollywoodvrouw te zoeken met het programma ‘Monacovrouwen’. In de reeks worden vier vrouwen gevolgd die de Lage Landen inruilden voor een luxeleven in Monaco. Eén van die vrouwen is de West-Vlaamse Winny. Zij was eerder al te zien in het programma ‘Shopping Queens’.

In ‘Celebs gaan Daten’ zoeken vijf bekende gezichten een lief met de hulp van Goedele Liekens en Jani Kazaltzis. Wie de ‘celebrities’ zijn, wordt pas later bekendgemaakt. Andere ‘VIPS’ zie je in de variant van ‘Temptation Island', waarin Pommeline en Fabrizio hun relatie testen. ‘Chateau Meiland’ en de docureeks rond André Hazes krijgen elk een tweede seizoen op de commerciële zender.