VIJF zendt nieuwe reeks van Maxime Meiland uit LOV

11 mei 2020

11u03

Bron: VIJF 6 TV Goed nieuws voor fans van de excentrieke familie Meiland. Televisiezender VIJF zal vanaf dinsdag de reeks ‘Wat wil Maxime?’ uitzenden. Daarin gaat de dochter des huizes op zoek naar wat ze in hemelsnaam met haar leven wilt.

De reeks draait rond Maxime, maar uiteraard maken alle familieleden regelmatig een verschijning, inclusief dochtertje Claire. Want hoe zit het eigenlijk met de vader van Claire? In de eerste aflevering geeft Maxime al een eerlijke inkijk. “De vader van Claire is sinds de zwangerschap al niet meer in beeld en heeft nooit contact gezocht.”

‘Wat wil Maxime?’, vanaf dinsdag om 21.25u op VIJF.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.